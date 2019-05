Amanda Eller | ritrovata ora festeggia con i 25 000 followers #Findamanda video del

laragnatelanews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Due lunghe settimane per sopravvivere. Così, insegnante di yoga di 35 anni, dispersa l’8 maggio nella foresta dell’isola di Maui, è stata finalmenteanche grazie al gruppo facebook Findnato per ritrovarla. Il profilo è infatti nato proprio per raccogliere più persone possibili per le ricerche arrivando a 25milaera caduta in un burrone ferendosi la gamba, rimanendo li per due settimane mentre soccorritori e volontari la cercavano. Le ricerche online e sul campo Le ricerche non hanno trovato sosta sia sul posto che sui social fino a quando un elicottero l’ha avvistata. La donna è riuscita a sopravvivere nutrendosi delle erbe locali che aveva intorno a sé nel burrone, grazie alla sua conoscenza per quelle zone che ha amato da sempre. Le ricerche iniziate proprio dal mondo social, specificando come fosse vestita nel ...

