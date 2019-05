Irrispettoso! Alyssa Milano contro il ritorno di Streghe

"Io e le mie ex compagne di set non siamo state prese in considerazione. E tutto questo è molto triste. Il marchio ha avuto successo grazie a noi, noi abbiamo creato quel mondo. Sarebbe stato bellissimo tornare in quell’universo. Tutto è stato snaturato. Gli elementi presenti in Streghe ora non ci sono più. Un taglio netto con il passato che ha distrutto quanto è stato creato", conclude. La prima stagione della serie arriverà in Italia su Rai due in estate.

(Di lunedì 27 maggio 2019) Intervistata da Digital Spy, ha espresso tutto il suo disappunto sul reboot della serie tv. Il nuovo "", presenta un altro trio di sorelle, questa volta ispaniche, che lottano le forze del male sventolando un eccessivo girl power. "Tutto questo è irrispettoso. Mi sento tradita dal mio stesso personaggio", esordisce l'attrice. "Per anni si è parlato di un delle sorelle Halliwell in tv, era l'occasione di una vita, ma non siamo riusciti a portare avanti la nostra idea. Ora hanno rovinato la possibilità di una reunion, per come sono andate le cose", continua