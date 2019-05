Allerta Meteo | pesantissimo avviso della Protezione Civile per il maltempo di Martedì

Allerta Meteo Veneto : forte maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Sono previste ancora "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità". Si segnala la possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti ...

"Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l'intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un'intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'Allerta Meteo attualmente in vigore: l'avviso è ora valido fino alle 16 di domani pomeriggio. Il livello di criticità è "giallo" su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità".

Meteo - Allerta gialla in 13 regioni : maltempo e pioggia/ Dal weekend l'estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie

Meteo - è Allerta. Il maltempo non molla l’Italia. Cosa succede nei prossimi giorni. “Nessuna regione risparmiata” : Alzi la mano chi è stanco della pioggia. Sì, è lo stesso anche per noi. Ma attenzione, non è ancora finita! Siamo arrivati all’ultima settimana del mese di maggio e ancora si parla di nuvole e acqua. Poi lo abbiamo visto tutti , questa settimana si è aperta con nuvolosità e precipitazioni su tutte le regioni italiane. Colpa della circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, che oggi continuerà a stazionare sul Mar Tirreno, ...

L'allerta meteo gialla per Maltempo sulla Sardegna orientale: l'avviso, esteso fino alla mezzanotte di oggi, è stato diffuso dalla Protezione civile regionale. E' evidenziato un rischio idraulico e idrogeologico di criticità ordinaria sui bacini del Flumendosa-Flumineddu e in Gallura. Il rischio idrogeologico riguarda Campidano e Iglesiente.

ancora Allerta Meteo in Sicilia: la Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di criticità gialla. Esteso per alcune zone anche il rischio idrico oltre che idrogeologico. Sono attese "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevede il persistere di ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : ciclone Africano flagella l’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, continuerà a stazionare sul Mar Tirreno anche nella giornata di domani, determinando una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Campania : attivato presidio a Benevento : “Domani Allerta gialla. Ho attivato un presidio di intesa con la protezione civile con una squadra pronta all’occorrenza. Peraltro le scuole di mia pertinenza sede di seggio elettorale restano chiuse. Intanto monitoriamo la situazione“: lo si legge in un post su Facebook sulla pagina di Clemente Mastella in riferimento all’Allerta Meteo, diramata dalla protezione civile, che dovrebbe interessare domani il ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità per piene dei fiumi e frane : “La presenza di una circolazione depressionaria con minimo in spostamento dal Tirreno meridionale verso l’Italia centrale determinerà nella giornata di lunedì 27 maggio l’afflusso, sull’Emilia Romagna, di correnti fredde provenienti da est sudest, che saranno associate a precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio“: la protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha diffuso un’Allerta ...

Nel territorio del comune di Ravenna sarà attiva dalla mezzanotte di oggi, domenica 26 maggio, alla mezzanotte di domani, lunedì 27, l'allerta Meteo numero 50, per criticità idraulica, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. La criticità è gialla.

Allerta Meteo in Sardegna: l'avviso di criticità codice giallo – emesso dalla protezione civile regionale per rischio idraulico e idrogeologico nella parte centro-orientale della regione – rimane in vigore sino alle mezzanotte di lunedì 27. Le precipitazioni incessanti e i temporali non stanno dando tregua nei territori serviti dai bacini del Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Ridimensionato l'avviso per Campidano e ...

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per rischio idrogeologico/idraulico : Allerta Meteo codice giallo a Firenze per la pioggia con conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto “reticolo minore” che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle): lo segnala il Centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra ...