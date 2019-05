Allarme salmonella | cozze contaminate vendute in supermercati e pescherie italiane INFO

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ancora un’allerta alimentare riguardante le, questa volta greche,da epatite A. Il Rasff, sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato l’per il rischio di. Non sono ancora stati resi noti i lotti dellevive contagiate,non solo neima anche ine mercati italiani. Il Rasff invita i consumatori a prestare la massima attenzione e a non consumare levive provenienti alla Grecia, senza prima sottoporle ai dovuti controlli del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione delle Asl locali. I primissimi sintomi di un’infezione da epatite A sono in genere stanchezza, inappetenza, febbre e nausea. In un secondo momento può presentarsi l’ittero, con un colorito giallognolo della pelle, delle mucose e delle sclere degli occhi: la causa è un’elevata concentrazione ...