huffingtonpost

(Di lunedì 27 maggio 2019) Tra i tanti errori che Luigi Di Maio dovrà giustificare a urne fredde c’è quello di aver stretto alleanze pre-rali con partiti irrilevanti, con consensi da prefisso telefonico e a serio rischio sbarramento. Un fallo tattico che ora pone il Movimento 5 Stelle di fronte a una scelta per nulla semplice e da compiere prima di luglio: restare senza gruppo nel prossimoUe o rimangiarsi quanto detto in campagnarale e trovarsi nuovi, anche tra quelli uscenti.La prima ipotesi comporterebbe meno risorse economiche, l’impossibilità di intervenire in Aula e nessuna quota sulle vicepresidenze. La seconda ipotesi assesterebbe un altro colpo alla credibilità del Movimento a livello europeo, già gravemente ferito dopo la debaclerale che lo colloca come terzo partito, sorpassato dal Partito Democratico.M5S durante la ...

RaiPortaaPorta : “Il mio avversario rimane la sinistra. Con gli alleati di governo da domani si torna a lavorare. Sarà un periodo ec… - Loupo85 : RT @HuffPostItalia: Agli alleati del M5S va pure peggio: solo un eletto nel Parlamento Ue - HuffPostItalia : Agli alleati del M5S va pure peggio: solo un eletto nel Parlamento Ue -