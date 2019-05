A Roma Pd primo partito con il 30 | 3% | seguono Lega in salita al 26% e M5S che cala al 18%

Il primo progetto di Jessica Capshaw dopo Grey’s Anatomy è una commedia Romantica su Netflix - Holidate : Ci ha messo un po' a tornare in pista dopo l'inatteso licenziamento dal medical drama di ABC, ma Jessica Capshaw dopo Grey's Anatomy prova a ripartire da un film di Natale che arriverà su Netflix alla fine dell'anno. Holidate è il titolo della pellicola che segna il suo ritorno su un set accanto ad un ricco di cast di volti noti, tra cui spiccano quelli di Emma Roberts, Luke Bracey, Jake Manley, Kristin Chenoweth, Frances Fisher, Andrew "King ...

Zte investe sulla cybersecurity in Europa : a Roma il primo centro : Il Cyber Security Lab di Zte a Roma Se il 5G corre verso l’appiattimento della latenza tra invio dei dati e risposta, la Cina cerca di fare lo stesso per ridurre quella tra parole e fatti. A detta del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, riuscendoci. Oggi Zte, uno dei due colossi cinesi delle telecomunicazioni, ha aperto le porte a Roma del suo laboratorio di cybersecurity. Il primo in Europa, sarà rivolto ai protagonisti ...

Sisma Emilia-Romagna - 7 anni fa la prima scossa : “Il primo pensiero alle vittime - ai feriti e ai familiari” : Sette anni fa, il 20 maggio 2012, alle 4.03, l’Emilia tremò lasciando un segno indelebile nel cuore della comunità regionale e nel Paese. Era la prima scossa di un terremoto che vide un bilancio finale pesantissimo in termini di perdite umane: morirono 28 persone, cui si aggiunse un volontario deceduto nella fase della ricostruzione. I feriti furono oltre 300. La Regione, ricordando le vittime, sottolinea come “a loro, e alle loro famiglie, ...

LIVE Federer-Coric - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 2-6 3-2 - Federer prova a reagire dopo un pessimo primo set : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra Roger Federer e Borna Coric. Sulla terra rossa del Foro Italico va in scena il secondo impegno della giornata per lo svizzero, il quale in mattinata si è sbarazzato abbastanza agevolmente del portoghese Joao Sousa per 6-4 6-3 in 81 minuti di gioco nella sua prima partita a Roma dopo tre anni. Il fuoriclasse elvetico ...

Pagelle Primo tempo Roma Juventus : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle Primo tempo Roma Juventus – Ancora 0-0 a fine Primo tempo. Con Cuadrado e Dybala che si prendono le sberle pazzesche del portiere giallorosso. E con un po’ di momenti da incorniciare e da snocciolare: che se gli esterni funzionano – De Sciglio e (di più) Spinazzola tanta roba -, in mediana Emre Can fatica […] More

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3 - primo set dominato dallo spagnolo : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Sinner-Johnson - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : 6-1 per il californiano nel primo set - 6-1 per l’altoatesino nel secondo! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno degli Internazionali d’Italia maschili tra Jannik Sinner e lo statunitense Steve Johnson. Il 17enne altoatesino, numero 262 del mondo, fa il suo esordio assoluto in carriera nel tabellone principale del Foro Italico dopo aver ricevuto una wild card in seguito al suo arrivo in finale nel torneo delle prequalificazioni e questo è il suo secondo torneo nel circuito ...

LIVE Berrettini-Pouille 6-2 - Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA : l’italiano domina e vince il primo set! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Masters 1000 di Roma di tennis tra Matteo Berrettini e Lucas Pouille. Esordio subito ostico per il tennista classe ’96, che gioca nella sua Città Eterna: si rinnova il duello Italia-Francia, con il francese ancora protagonista sul Centrale dopo la vittoria su Andreas Seppi del 2018. Berrettini vendicherà l’altoatesino? CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...