A Milano e Roma centro il Pd batte la Lega | Pisapia al top delle preferenze | ma le

Milano - fra i resti dell'antica città romana anche la colonna del Diavolo : ecco perché si chiama così : Fra i numerosi resti della magnificenza d'età imperiale, Milano vanta una colonna del II secolo che nasconde una storia davvero particolare: parte di un ricco edificio probabilmente costruito da Massimiano, la colonna è visibile ancora oggi nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. perché proprio qui il patrono di Milano lottò, e vinse, contro il Diavolo in persona.

Alessandro Casillo incontra i fan e presenta l’album XVII - tutti gli appuntamenti da Milano a Roma : Alessandro Casillo incontra i fan e presenta il nuovo album di inediti dal titolo XVII. Rilasciato a metà maggio, nei prossimi giorni Alessandro Casillo lo presenterà ai fan attraverso alcuni eventi firmacopie. Le date dell'instore tour promozionale a supporto della nuova musica del cantante sono state appena comunicate. Si parte il 26 maggio da Milano per proseguire verso Nola il 28 maggio e Salerno il 29 maggio. Il 30 maggio Alessandro ...

Sciopero oggi - caos mezzi Atac Roma-Atm Milano/ Napoli - chiuse le funicolari : Sciopero treni e mezzi oggi 17 maggio 2019: Roma, traffico in tilt ma linee Atac attive: ko trasporti Trenord-Trenitalia, bus, metro da Milano a Napoli

SCIOPERO MEZZI OGGI : CAOS TRENORD Milano/ Atac Roma in tilt - ma la metro è aperta : SCIOPERO trasporti e MEZZI OGGI 17 maggio 2019: ko treni TRENORD-Trenitalia, bus, metro da MILANO a Napoli. Roma, traffico in tilt ma linee Atac attive

Non solo Allegri - Milano e Roma panchine roventi : In attesa che si decida il futuro di Allegri, i rumors sul valzer degli allenatori continua incessante perche' sono molti i cambiamenti che dovrebbero verificarsi in estate. Se Allegri andra' via, alla Juve potrebbe arrivare Pochettino (orientato a lasciare il Tottenham) visto che i due sogni del presidente, Guardiola e Zidane, sono irraggiungibili. Ma nelle ultime ore rimbalza anche una voce su Deschamps, ora ct della Francia. Anche i due ...

Saluto romano in consiglio comunale a Milano - Cassazione conferma pena : Saluto romano in consiglio comunale a Milano, Cassazione conferma pena La Suprema Corte non riconosce la "lieve entità" proprio perché il gesto venne fatto durante una seduta d'aula mentre si discuteva il trasferimento di alcune famiglie Rom. Il condannato: "Non mi pento, mi onoro di dichiararmi ...

“Saluto romano è reato - non è fatto di lieve entità” : la Cassazione conferma la condanna per gesto in Comune a Milano : Chi compie il saluto fascista, soprattutto durante un consiglio comunale, non merita sconti di pena perché non è un gesto di “lieve entità“. Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un mese e 10 giorni di reclusione con pena sospesa per Gabriele Leccisi, avvocato milanese che durante la seduta dell’ 8 maggio 2013 dell’assemblea a Palazzo Marino in cui si discuteva di sicurezza e ...

Notte dei musei 2019 a Roma e Milano : prezzo - data e luoghi aperti : Notte dei musei 2019 a Roma e Milano: prezzo, data e luoghi aperti Sabato – 18 maggio 2019 – in occasione dell’undicesima Notte europea dei musei, si svolge contemporaneamente in 30 paesi europei, si pagherà soltanto un euro per visitare moltissimi luoghi d’arte e cultura al di fuori degli orari tradizionali. Milano: Pinacoteca di Brera e Gallerie d’Italia A Milano come l’anno scorso aderiscono all’iniziativa la Pinacoteca ...

Millemiglia 2019 : programma e passaggi a Milano - Roma e Brescia. I vip : Millemiglia 2019: programma e passaggi a Milano, Roma e Brescia. I vip È l’anno della 37esima rievocazione della Millemiglia; durerà dal 15 al 18 maggio sulla tradizionale direttrice che da Brescia porta alla Capitale e ritorno. Quattro le tappe previste su percorso di 1.808,49 chilometri: Brescia-Cervia/Milano Marittima, Cervia/Milano Marittima-Roma, Roma-Bologna, Bologna-Brescia. 430 vetture al via per la 37esima rievocazione Sono ...

Sciopero treni 17 maggio 2019 : Milano - Roma e Napoli. Gli orari garantiti : Sciopero treni 17 maggio 2019: Milano, Roma e Napoli. Gli orari garantiti Sciopero treni a livello nazionale (Piemonte escluso) previsto per venerdì 17 maggio 2019, indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che interesserà il personale del Gruppo FSI, Socc. NTV e Trenord. I pendolari dovranno quindi prestare molta attenzione in questo giorno, aggiornandosi sui siti delle varie compagnie ferroviarie (Ferrovie dello Stato, Italo NTV e ...

Annullati i concerti di Einar Ortiz a Roma e Milano - previsioni troppo ottimistiche portano al rimborso dei biglietti : Sono stati Annullati i concerti di Einar Ortiz in programma a Roma e a Milano a maggio. Il cantante si sarebbe dovuto esibire il 20 maggio al Largo Venue di Roma e il 22 maggio ai Magazzini Generali di Milano, location che forse avrebbe potuto riempire appena chiusa la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Perché invece organizzare due concerti a un anno dal talent show? Evidentemente si puntava sul recente Festival di Sanremo, che ha ...

In scena Strauss a Milano - Puccini a Venezia e Roma : La prossima settimana propone una ricca offerta di spettacoli teatrali, da "Aida" di Giuseppe Verdi a "Turandot" e "Tosca" di Giacomo Puccini. Il pubblico potra' godere di alcuni tra i piu' grandi capolavori dell'opera italiana e internazionale. Ecco gli spettacoli in programma dal 12 al 18 maggio 2019 nei principali palcoscenici italiani. TEATRO LA SCALA DI Milano "Arianna a Nasso" di Richard Strauss: il passo piu' ardito e riuscito della ...

Tangenti a Milano - buche a Roma? Gli scandali non colpiscono solo le grandi città : Non è prossimo solo il voto europeo, ma anche una consistente tornata di elezioni amministrative. Ed è in realtà in questa dimensione che si misura soprattutto l’affidabilità della politica, la sua reale propensione a essere al servizio degli elettori e la volontà di soddisfare i diritti fondamentali. Già il numero impressionante di sindaci e amministratori indagati dà una prima dimensione di quanto quella che potremmo chiamare “politica di ...

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.