A Bruxelles | già a lavoro per una nuova maggioranza europeista contro i sovranisti

(Di lunedì 27 maggio 2019) C'è una lettura oggettiva obbligata per interpretare il voto europeo: quella dei numeri. Lapolitica che dovrà "eleggere" il prossimo presidente della Commissione europea, e poi dare la fiducia a tutto il suo Esecutivo, deve fondarsi sulla certezza di raccogliere almeno 376 voti, la metà più uno dei 751 seggi dell'Europarlamento. E dalle proiezioni dei seggi, che si possono considerare ormai sostanzialmente vicine, se non identiche, al risultato finale, risultano chiare due cose: da una parte, che il Ppe e i Socialisti da soli, per la prima volta, non hanno più laassoluta; dall'altra, che quellanon è possibile neanche con un'improbabile alleanza di tutte le formazioni della destra conservatrice, populista o sovranista (Enf, Ecr, Efdd) e del Ppe (avrebbero 351 voti).Cade, quindi, l'ipotesi principale sostenuta dal premier ungherese Viktor Orban e ...

