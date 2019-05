100 000 libri sulla storia dell’arte in download gratuito

nerdgate

(Di lunedì 27 maggio 2019) Si regalano libro didell’arte! Esatto, tutti ia disposizione si potranno scaricare in maniera gratuita. Tutti conoscono sicuramente il celebre portale Getty, e proprio dal loro sito sarà possibile ricercare il testo sognato e scaricarlo gratuitamente. Il portale ha deciso di mettere a disposizione più di 100.000dell’arte per festeggiare il loro quarto anniversario. La collezione abnorme raccoglie tantissime opere da tutto il mondo, compresi istituti di prestigio come il Guggenheim Museum di New York, il Warburg Istitute di Londra, e moltissimi altri. Il fine ultimo del Getty Research Istitute è quello di far crescere la sua collazione sempre di più, inserendo anche altrida paesi lontani, come il Giappone, l’Iran e l’India. Quindi che aspettate? Qui di seguito il link per scaricare tutto quello che volete. ...

