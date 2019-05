VITTORIO ZUCCONI È MORTO Grave malattia | Buffoni ' sapeva tutto ma restava curioso'

VITTORIO ZUCCONI morto dopo una lunga malattia/ Sui social numerosi messaggi d'addio : Vittorio Zucconi, morto lo storico giornalista di Repubblica. Sui social sono moltissimi i messaggi d'addio in onore della nota penna

E’ morto VITTORIO ZUCCONI - aveva 74 anni : E' morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. L'annuncio è comparso sul sito de La Repubblica, quotidiano col quale collaborava da oltre trent'anni come corrispondente dagli Stati Uniti. Zucconi, nato a Bastiglia (Modena) 74 anni fa sposato con due figli, era malato da tempo. Ha iniziato la sua carriera come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano per poi approdare a La Stampa, al Corriere della Sera e a Repubblica dove da ...

È morto VITTORIO ZUCCONI - storica firma del giornalismo : È morto Vittorio Zucconi, storica firma del giornalismo italiano. Il giornalista e scrittore si è spento nella sua casa di Washington a 74 anni dopo una lunga malattia. Comincia la professione giornalistica nei primi anni Sessanta come cronista di nera al quotidiano La Notte di Milano, sulle orme del padre. Assunto nel 1969 come redattore a La Sta...

VITTORIO ZUCCONI è morto : malattia e causa della morte. La biografia : Vittorio Zucconi è morto: malattia e causa della morte. La biografia Dopo una lunga malattia, si è spento, a Washington dove si era trasferito definitivamente per vivere gli ultimi anni. Zucconi è stato scrittore, cronista e corrispondente de “La Repubblica“. Autore di numerosi saggi, direttore del sito e di Radio Capital stessa, Zucconi ha lavorato anche per Il Corriere della Sera e per La Stampa. Ecco i dettagli sulla sua ...

E’ morto il giornalista e scrittore VITTORIO Zucconi : E’ morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. Aveva 75 anni. L’annuncio sul sito di Repubblica. “Una perdita enorme per il giornalismo italiano e non solo. Colto, ironico, poliedrico, la voce e la penna di Vittorio Zucconi manchera’ moltissimo a tutte e tutti noi”. Lo scrive su twitter la senatrice Pd Valeria Fedeli. “Addio a Vittorio Zucconi, grande testa, grande penna. Per me un punto di ...

È morto il giornalista VITTORIO Zucconi : È morto il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi. Aveva 74 anni. L'annuncio è comparso sul sito di Repubblica, il giornale con il quale Zucconi collaborava da oltre 30 anni e per il quale era corrispondente dagli Stati Uniti. Cronista, scrittore, è stato corrispondente dagli Stati Uniti e direttore del sito e di Radio Capital

