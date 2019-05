VIDEO Toronto-Milwaukee | gara-6 Finale Eastern Conference NBA | highlights e sintesi I

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) IRaptors hanno sconfitto iBucks per 100-96 nella-6 delladella, hanno chiuso la serie sul 4-2 e si sono così qualificati alle Finals NBA che giocheranno contro i Golden State. I canadesi hanno firmato il quarto successo consecutivo in questo atto conclusivo, ribaltando lo 0-2 iniziale e riuscendo così a guadagnarsi la possibilità di lottare per il titolo. A fare la differenza sono stati Kawhi Leonard (27 punti) e Pascal Siakam (18). Di seguito ilcon glie ladella-6 tra iRaptors e iBucks.-6NBA: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Matteo Marchi

