VIDEO – I primo gol in Cina di Hamsik dissipa le preoccupazioni dell’ex capitano

VIDEO e scaletta del tour delle Spice Girls - tanto girl power ma il primo concerto è un disastro tecnico : Il tanto atteso tour di reunion delle Spice girls ha debuttato il 24 maggio al Croke Park di Dublino: Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie C si sono esibite per la prima volta nell'inedita formazione a quattro tra tanti riferimenti nostalgici agli anni d'oro della band ma qualche problema tecnico di troppo. L'entusiasmo del pubblico per il ritorno delle ragazze pepate sul palco è stato smorzato dalla costatazione di un pessimo audio, ...

Diretta/ Treviglio Verona - risultato 31-31 - streaming VIDEO e tv : Fine primo tempo : Diretta Treviglio Verona: info streaming video e tv della partita di basket, valida come gara 5 per i quarti dei play off del campionato di Serie A2.

DIRETTA/ Treviglio Verona - risultato 19-14 - streaming VIDEO e tv : Primo quarto : DIRETTA Treviglio Verona: info streaming video e tv della partita di basket, valida come gara 5 per i quarti dei play off del campionato di Serie A2.

Il primo VIDEO gameplay di Nioh 2 scatena la sua furia - demo in uscita su PS4 : Gli amanti dei soulslike lo sapranno già, Nioh 2 è uno dei progetti più interessanti all'orizzonte per quanti si dilettano con questo genere di giochi. Con il primo capitolo ad aver infiammato tutti i possessori di PlayStation 4, sapendosi facilmente sdoganare dall'immagine di mero emule di Dark Souls per imporsi con una propria distinta personalità, era naturale attendersi un seguito "più grande, grosso e cattivo" del titolo originale. ...

Si celebra il primo anniversario di eSport Palace : in programma una giornata ricca di eventi e competizioni VIDEOludiche : eSport Palace, la più grande struttura dedicata all'eSport in Italia, è lieta di celebrare il suo primo anno di attività che sarà festeggiato il 25 maggio 2019 presso la sede di Via Carducci 4 a Bergamo. È stato un anno ricco di tornei ed eventi che ha confermato ESP come punto di riferimento del settore dei videogiochi.La giornata di festeggiamenti avrà inizio alle ore 14:00, quando prenderanno il via una serie di competizioni eSport di alto ...

Meghan Markle e il principe Harry - primo avversario di nozze? "Sfregio" a Kate Middleton : occhio al VIDEO : Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il loro primo anniversario attraverso i social ma lasciano fuori Kate Middleton. A notare la spiacevole assenza è stato il Daily Mail: a quanto pare i Duchi di Sussex hanno condiviso coi sudditi alcune immagini inedite del royal wedding, ringraziando col

Principe Harry e Meghan Markle - primo anniversario di nozze : pubblicano questo VIDEO privatissimo : "Grazie per aver reso questo giorno ancora così speciale" così sul video pubblicato su Instagram del Duca e della Duchessa del Sussex, il Principe Harry e Meghan Markle in occasione del loro primo anniversario di matrimonio e dopo la nascita del loro primogenito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jak

VIDEO Taekwondo - Simone Alessio Campione del Mondo! Trionfo nei -74 - primo oro iridato nella storia per l’Italia : Simone Alessio si è laureato Campione del Mondo di Taekwondo nella categoria -74 kg. Il 19enne ha compiuto un’incredibile impresa a Manchester (Gran Bretagna), in finale ha sconfitto il quotato Ahmad Abughaush e si è messo al collo la medaglia d’oro: per la prima volta nella storia un italiano è salito sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata, magia assoluta del nativo di Livorno che oggi si è definitivamente consacrato. ...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (VIDEO) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

Primo sguardo al Huawei Mate 30 Pro? VIDEO concept introduce il top di gamma d’autunno : Prima visione del Huawei Mate 30 Pro in un Video concept appena sfornato sul web. Gli amanti della serie Mate saranno ben felici di dare uno sguardo al filmato presente in questo articolo che prende spunto dalle copiose indiscrezioni già in circolazione sul top di gamma, di cui abbiamo avuto modo pure di parlare nelle scorse settimane, nonostante al presunto lancio manchino all'incirca 5 mesi (presentazione più che probabile in ottobre). Il ...

HP Gaming Festival : il primo laptop dual-screen da gaming al mondo e tante innovazioni per i VIDEOgiocatori : HP ha annunciato nel corso dell’HP gaming Festival di Pechino, un’importante serie di innovazioni delle famiglie di prodotti OMEN e HP Pavilion gaming, destinate a portare a un nuovo livello le esperienze di gioco degli appassionati del mondo dei videogiochi. Prima tra tutte le innovazioni presentate è l‘OMEN X 2S, il primo laptop con doppio schermo per il gaming al mondo, offre un livello straordinario di potenza e capacità multitasking. ...

Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia - col dramma degli immigrati e la solitudine dei loro figli (VIDEO) : Il Primo trailer del reboot di Cinque in Famiglia prodotto da Freeform presenta i nuovi, giovanissimi protagonisti della versione rinnovata di uno dei teen drama più amati degli anni Novanta. Stavolta non c'è solo l'effetto nostalgia il finale del secolo scorso, un sentimento ormai di moda e ampiamente cavalcato in progetti come il revival di Beverly Hills 90210 con gli stessi protagonisti (meno il defunto Luke Perry che pure avrebbe potuto ...

Primo Appuntamento - le storie e i protagonisti dell'ultima puntata (VIDEO) : Ultima puntata per Primo Appuntamento, il dating show di Real Time, in onda questa sera - martedì 14 maggio - alle 21.15 sul canale 31 del DTT. Il programma ha regalato una terza stagione particolarmente brillante per racconti, protagonisti e anche conduttore: Flavio Montrucchio ha convinto nelle vesti di 'cupido', ma soprattutto di narratore nell'arco di questa edizione 2019, che ha registrato peraltro buoni ascolti. Ci si aspetta una ...