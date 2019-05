VIDEO 500 Miglia Indianapolis 2019 | highlights e sintesi Simon Pagenaud vince in volata

FCA What's Behind - Fiat 500X e Jeep Renegade protagoniste nel secondo episodio - VIDEO : Il gruppo FCA ha pubblicato un nuovo VIDEO della serie dedicata ai collaudi dei propri modelli. Dopo il primo ambientato ad Arjeplog, nella Svezia settentrionale, il secondo episodio di FCA Whats Behind è stato girato nei dintorni di Upington, una delle più torride città del Sudafrica. protagoniste dei test sono tre Jeep - una Renegade, una Wrangler e una Cherokee e un esemplare di Fiat 500X. Camuffate sotto il sole. Lobiettivo della campagna è ...

VIDEO Fernando Alonso va a sbattere contro il muro! Incidente durante le prove libere 500 Miglia Indianapolis : Fernando Alonso si è reso protagonista di un Incidente nel corso delle prove libere valide per la 500 Miglia di Indianapolis che andrà in scena domenica 26 maggio sul celebre ovale dell’Indiana. Il pilota spagnolo, al volante della McLaren Chevrolet, aveva preso la scia della monoposto di Graham Rahal ma è andato a sbattere contro il muro in curva 3. Vettura danneggiata in maniera rilevante ma fortunatamente non ci sono conseguenze fisiche ...

ALPINI - ADUNATA 2019 A MILANO/ Streaming VIDEO e tv - presenti 500 mila penne nere : Ha preso il via l'ADUNATA degli ALPINI a milaNO, il raduno numero 92. Fontana sugli episodi di vandalismo: 'Non macchieranno tre giorni di festa'.

Leonardo 500 - il VIDEO del milanese imbruttito [VIDEO] : In particolare, l'8 maggio, nell'ambito di STEMintheCity, saranno allestite, a cura di Lenovo 6 postazioni per 6 diversi viaggi esperienziali: tempo, spazio, lavoro, ambiente, coscienza, scienza.

VIDEO - Ecco il National Geographic Festival - 500 eventi con una sola protagonista : l'invenzione : Concerti, spettacoli, eventi dedicati alla scienza e mostre fotografiche dedicate alla Terra. Il National Geographic Festival delle Scienze , dall'8 al 14 aprile porterà all'Auditorium e in altri 47 luoghi di ...