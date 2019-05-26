zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-05-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ModenaPM : #ViabilitàMO #26maggio dalle ore 18 alle 23 #stuzzicagente in Centro Storico, Zona Pomposa, via Taglio, via Sant’E… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA GLI SVINCOLI Roma TERAMO E CASILINA: SULLA STESSA Roma TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA CASILINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E GIARDINETTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; SI E’ CONCLUSO INVECE L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SULLA PONTINA NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA, DOVE LA CIRCOLazioNE E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 26 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL METEO: PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL Lazio PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE NELLA NORMA, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 13:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO E SAN CESAREO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA SALARIA RALLENTAMENTI A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA CASILINA NEI PRESSI DI FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI CECCHINA INFINE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SULLA Roma-FIUMICINO DOVE CI SONO CODE IN USCITA DA Roma, NEI PRESSI DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E DELL’ANSA DEL TEVERE. ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARETTERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 26 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ATTENZIONE ALLE CONDIZIONI METEO, MOLTO INSTABILI PER LA GIORNATA ODIERNA, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 25 MAGGIO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTOROTONDO SCALO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA FLAMINIA SI STA IN CODA A MORLUPO ALL’ALTEZZA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 25 MAGGIO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA A CERVETERI SI STA IN CODA IN VIA SETTEVENE PALO TRA VIA SETTEVENE PALO NUOVA E VIA FONTANA MORELLA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 25 MAGGIO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 25 MAGGIO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI, TRA VIA Roma E PIAZZA DELLA PACE NEI DUE SENSI PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A COLLI DI ENEA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 25 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A COLLI DI ENEA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO SELVA E PIAZZA MONTE ERICE NEI DUE SENSI DI MARCIA, IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI ...