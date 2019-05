Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019) VIABILITA’DEL 26 MAGGIOORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA; A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA VIA DEI RUTULI ED IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE; SEMPRE IN DIREZIONESEGNALIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD, TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA ETERAMO; SULLA STESSATERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA ...

