Vela | GC32 Villasimius Cup | Oman Air in vetta seguita da Alinghi

Vela - GC32 Villasimius Cup : “una poltrona per due” : GC32 Villasimius Cup, venerdì di piacevole vento nel sud della Sardegna, 5 prove disputate nella giornata di ieri Mentre giovedì doveva essere una giornata di gran vento, e non lo è stata, le previsioni dicevano che venerdì il vento sarebbe diminuito e invece il sud Sardegna ha riservato una bella sorpresa a organizzatori e partecipanti della GC32 Villasimius Cup, permettendo la disputa di ben cinque prove. E, quando si è ormai giunti a ...

Vela – GC32 Racing Tour : prima giornata della Villasimius Cup - tutti i risultati e la classifica generale : Si è aperta l’edizione 2019 della GC32 Racing Tour, la classifica aggiornata dopo la prima giornata di regata Ci sono giorni in cui ci si prova… Per la prima giornata della GC32 Villasimius Cup, l’evento di apertura del GC32 Racing Tour 2019 che si corre in acque italiane, è stato un bel sud-ovest a dare il benvenuto sulle banchine del Marina di Villasimius ai dieci equipaggi partecipanti. Sfortunatamente però, una volta usciti in ...

Vela - domani scatta l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour : dieci i catamarani pronti a darsi battaglia : Tutto pronto a Villasimius per l’inizio del GC32 Racing Tour, a cui parteciperanno ben dieci catamarani l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour si apre domani in acque sarde con una flotta composta di ben dieci catamarani volanti, pronti a conquistare la GC32 Villasimius Cup. Villasimius e la vicina zona di Capo Carbonara – la punta più meridionale della Sardegna- sono fra le località più affascinanti dell’intero mediterraneo con ...

Vela - GC32 Racing Tour : nuova partnership tra Omega e Alinghi : Omega e Alinghi si uniranno in una nuova partnership in vista della stagione agonistica della Vela che è alle porte Omega e Alinghi hanno unito le forze per una nuova partnership alla vigilia dell’inizio della stagione agonistica del GC32 Racing Tour a Villasimius. La prestigiosa manifattura orologiera svizzera ha dimostrato in oltre 25 anni un forte impegno nel mondo della Vela, che ora proseguirà con passione a fianco di Alinghi ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 - confermata la presenza di INEOS Rebels UK e CHINAone Ningbo : Anche il team di Coppa America inglese e quello cinese di SailGP al GC32 Racing Tour 2019 Sir Ben Ainslie e i velisti britannici di Coppa America hanno confermato la loro presenza nel GC32 Racing Tour in 2019, e parteciperanno con il nome INEOS Rebels UK alla GC32 Villasimius Cup, nelle meravigliose acque della Sardegna meridionale. Sir Ben Ainslie, conosciuto per le sue quattro medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Olimpici, torna al ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 : altri top team confermati per la competizione : altri top team confermati per il GC32 Racing Tour 2019. Fra gli oltre dieci equipaggi che si affronteranno per il GC32 Racing Tour 2019 ci saranno due team di alto profilo Dopo una lunga esperienza nelle Extreme Sailing Series, sia Alinghi che Red Bull Sailing team si sono uniti al circuito GC32 Racing Tour, oggi sola serie di regate riservate ai catamarani volanti GC32. Alinghi di Ernesto Bertarelli è conosciuto per essere il team che si ...