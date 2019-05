Usa: tornado distrugge hotel a El Reno in Oklahoma, morti e feriti sotto le macerie (Di domenica 26 maggio 2019) L'allarme era scattato sabato sera ma gli abitanti della zona hanno avuto solo poche decine di minuti di preavviso prima che il tornado scatenasse tutta la sua potenza distruttrice. Al momento del disastro nell'albergo vi erano 34 ospiti. Due le vittime accertate ma si scava ancora tra le macerie.



Tragedia nelle scorse ore nello stato dell'Oklahoma, in Usa, dove un tornado ha pesantemente colpito la cittadina di El Reno, nei dintorni di Oklahoma City, spazzando via un hotel del posto dove alloggiavano diverse persone. Purtroppo il bilancio è molto grave. Secondo le autorità locali, infatti, la tromba d'aria che si è abbattuta ha provocato molti feriti e anche alcune vittime. Secondo i media locali al momento dalle macerie sono stati estratti già due corpi ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore visto che le operazioni di soccorso proseguono.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di domenica 26 maggio 2019) L'allarme era scattato sabato sera ma gli abitanti della zona hanno avuto solo poche decine di minuti di preavviso prima che ilscatenasse tutta la sua potenza distruttrice. Al momento del disastro nell'albergo vi erano 34 ospiti. Due le vittime accertate ma si scava ancora tra leTragedia nelle scorse ore nello stato dell', in Usa, dove unha pesantemente colpito la cittadina di El, nei dintorni diCity, spazzando via undel posto dove alloggiavano diverse persone. Purtroppo il bilancio è molto grave. Secondo le autorità locali, infatti, la tromba d'aria che si è abbattuta ha provocato moltie anche alcune vittime. Secondo i media locali al momento dallesono stati estratti già due corpi ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore visto che le operazioni di soccorso proseguono.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

SkyTG24 : Usa, tornado distrugge un hotel in Oklahoma: ci sono vittime - repubblica : Usa: tornado distrugge hotel in Oklahoma: 'Ci sono vittime' [news aggiornata alle 08:20] - repubblica : Usa: tornado distrugge hotel in Oklahoma: 'Ci sono vittime' [news aggiornata alle 08:56] -