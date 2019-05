Uomini e Donne | Rosa Perrotta risponde alle critiche sul nome del figlio

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani avrebbe trovato l'amore con Mario : Stando alle Anticipazioni di Uomini e Donne, anche nella puntata che andrà in onda lunedì pomeriggio 27 maggio tutto si concentrerà su Gemma Galgani. Ormai la dama del parterre, che fa parte del trono over da più di sette anni è diventata la protagonista indiscussa del format. Grazie alle sue avventure amorose, la direttrice di teatro ogni settimana è al centro della scena, occupando gran parte della registrazione. La donna nelle ultime ...

Uomini e Donne anticipazioni scelte - le date : ecco quando sceglieranno i tronisti : Uomini e Donne, le anticipazioni sulle scelte: le ultimissime sui tronisti 2019 Le scelte di Uomini e Donne stanno per arrivare su Canale 5. Le ultime anticipazioni del Trono Classico rivelano anche date e giorni dei tronisti, ovvero chi sceglierà e quando. L’ordine potrebbe variare nei prossimi giorni, ma per ora sono trapelate le prime […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni scelte, le date: ecco quando sceglieranno i tronisti ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià verso la scelta : parla Lorenzo Riccardi : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne chi sceglierà? L’opinione di Lorenzo Riccardi La prossima settimana Andrea, Angela e Giulia Cavaglià faranno la loro scelta. Ma chi sarà il ragazzo che vorrà proprio quest’ultima al suo fianco nella vita di tutti i giorni? La maggior parte dei fan di Uomini e Donne non hanno nascosto sui social di avere ancora diversi dubbi a tal proposito. Difatti c’è chi ha dichiarato di credere fermamente ...

Uomini e Donne - trono over - Stefano Torrese : "Non sono riuscito a chiarire con Pamela. Volevo farle conoscere mio figlio" : Ancora molto scosso per la fine della sua storia con Pamela Barretta, Stefano Torrese racconta i retroscena della furente lite nello studio di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e donne : Giulia Cavaglià sarà la prima a fare la scelta (RUMORS) : Le scelte dei tronisti di Uomini e donne si avvicinano e, con esse, cresce la curiosità dei telespettatori di sapere quando e dove esse verranno effettuate. Raffaella Mennoia ha già puntualizzato le dinamiche della decisione finale di Giulia Cavaglià, Andrea Zelletta e Angela Nasti che faranno il nome del loro corteggiatore o corteggiatrice preferiti in studio. Non ci sarà più il castello medievale né tanto meno la puntata speciale serale ma si ...

Anticipazioni Uomini e donne - Over : Luisa abbandona lo studio ma poi torna : Il Trono Over di Uomini e donne chiuderà ufficialmente i battenti la prossima settimana. Il 21 maggio, infatti, è stata effettuata l'ultima registrazione dedicata a dame e cavalieri, durante la quale ci sono state diverse sorprese con altri addii, litigi, ma anche piacevoli ritorni in studio. È questo il caso di Luisa che, dopo avere abbandonato lo studio per la risposta ottenuta da Salvio, tornerà su richiesta proprio del cavaliere. Il lieto ...

Uomini e Donne : chi sarà la scelta di Giulia? Parla Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: chi sceglierà Giulia Cavaglia? Le parole di Lorenzo Riccardi Il percorso di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne è quasi arrivato alla fine. Mancano pochi giorni alla scelta e i fan della trasmissione, in attesa della diretta e in mancanza di anticipazioni, stanno cercando di capire con quale dei suoi corteggiatori è […] L'articolo Uomini e Donne: chi sarà la scelta di Giulia? Parla Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Luisa Monti e l'addio al programma : «Non mi pento - rifarei tutto per Salvio Calabretta» : ?Quella con Salvio è stata una frequentazione molto intensa?, Luisa Monti ha chiesto a Salvio Calabretta nel trono classico di ?Uomini e donne? di uscire dal programma...

Uomini e Donne : Francesca Del Taglia si presenta in elicottero al suo compleanno : Uomini e Donne, Francesca Del Taglia festeggia i 30 anni in grande stile: l’ex corteggiatrice si presenta al suo compleanno in l’elicottero Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, festeggia oggi a Firenze il suo trentesimo compleanno. La compagna di Eugenio Colombo, per l’occasione, ha invitato alla sua festa anche alcuni ex volti […] L'articolo Uomini e Donne: Francesca Del Taglia si presenta in ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/05 : La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne riparte con Giulia e con un recall di quanto successo nella puntata scorsa, oggi la tronista critica Manuel per aver commentato in modo discutibile un post di Giulio (una foto nella quale si vede anche Giulia) su Instagram: “Per due follower in più ti venderesti tua sorella”. Inevitabilmente i due rivali tornano a polemizzare, questa volta su una frase che molti ritengono offensiva, Maria compresa. ...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli ospiti con le rispettive fidanzate : Nella puntata odierna di Uomini e Donne, ci sono stati due ritorni, quelli degli ex tronisti Luigi Mastroianni e Andrea Cerioli che, ovviamente, si sono presentati in studio insieme alle rispettive fidanzate, Irene Capuano e Arianna Cirrincione.Andrea ha dichiarato di essere molto felice insieme ad Arianna. Quest'ultima ha rassicurato Maria De Filippi con queste parole: "E' bravo...".prosegui la letturaUomini e Donne, Luigi Mastroianni e ...

Uomini e donne - Tina Cipollari e le liti con Gemma Galgani : «Dispettosa - ecco cosa mi fa quando non è inquadrata» : ?Le assicuro che anche Gemma è molto dispettosa. Evidentemente il pubblico a casa non vede quello che lei mi fa?, Tina Cipollari torna a parlare del difficile rapporto a...

Uomini e Donne - Alessio lascia lo studio dopo il bacio di Angela e Luca : "Hai parlato pure troppo - io me ne vado..." : Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Alessio ha lasciato lo studio dopo aver visto un bacio della tronista Angela Nasti con Luca.Nel primo filmato andato in onda, abbiamo visto Angela avvertire Alessio sul fatto che sarebbe andata a trovare Luca ("Voglio mettere sulla bilancia il mio interesse per tutti e due. Ora come ora, saresti un ripiego"). Angela e Alessio si sono abbracciati ma la tronista ha rifiutato un bacio del ...

Uomini e Donne - Manuel criticato per un messaggio contro Giulio. Tina Cipollari : "Sei cattivo e pesante" : Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Manuel, corteggiatore di Giulia Cavaglià, è stata attaccato da Tina Cipollari a causa di un'Instagram Stories di risposta ad un'altra storia di Instagram pubblicata dal suo rivale Giulio.Quest'ultimo, infatti, ha condiviso una foto che lo ritrae insieme alla tronista e Manuel ha commentato il tutto con queste parole: "Per due follower in più, ti venderesti anche tua sorella... Mai visto un lecchino ...