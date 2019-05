Un posto al sole | anticipazioni | il futuro di Rossella e Niko

Un posto al sole - trame dal 3 al 7 giugno : Guido chiede a Mariella di sposarlo : Un posto al sole nei prossimi episodi darà ancora spazio al giovane Patrizio e ai suoi problemi di dipendenza dalla droga, ma ci sarà posto anche per Guido e Mariella. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 al 7 giugno rivelano che il vigile Del Bue farà la proposta di nozze alla sua amata Mariella, ma quest'ultima gli dirà di no. Intanto, Patrizio continuerà il suo percorso di disintossicazione, ma sarà estremamente geloso di Rossella, ...

Auguri a Claudia Ruffo - la protagonista di 'Un posto al sole' compie 39 anni : Oggi è il compleanno di una delle storiche protagoniste della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'. Si tratta di Claudia Ruffo che compie 39 anni e detiene un record importante all'interno del prodotto televisivo in quanto è presente sin dalla prima puntata del 1996. Un'artista poliedrica Claudia è un'artista poliedrica che ha dimostrato di sapersi mettere a confronto con qualsiasi tipo di personaggio, ma il ruolo di madre e moglie ...

