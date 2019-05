Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 08 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : elezioni europee - Italia al voto - 26 maggio 2019 - : Ultime notizie di oggi, 26 maggio 2019, e Ultim'ora. elezioni europee, Italia al voto anche per Comunali e Regionali. Mercatone Uno, fallimento beffa.

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrara in apertura ancora una volta il fallimento di Mercatone Uno shernon holding della società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza ti ha Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda ha spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici che vantano crediti non riscossi ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 25 maggio spazio all’informazione studio Giuliano Ferrigno l’apertura del fallimento di Mercatone Uno shernon holding alla società che gestiva i punti vendita è stata dichiarata. fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda spiegato la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in apertura l’ordigno è esploso ieri pomeriggio nel centro di Lione in Francia è la telecomandata distanza finora non ci sono state rivendicazione dell’atto e diversi tra i 13 feriti vengono sotto casa di interventi chirurgici per l’estrazione di scheggia queste le principali informazioni della Repubblica durante una conferenza ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno shernon holding alla società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno in Italia è stata dichiarata fallita i lavoratori sono venuti a conoscenza da Facebook nella notte nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda la filcams-cgil oltre 500 le aziende fornitrici vantano crediti non riscossi da Mercatone Uno per circa 250 milioni di euro shernon ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Mercatone Uno è fallita - 25 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento per la nota catena di mobili Mercatone Uno, 25 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi due anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas di 23 anni la cosa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel carcere di ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio per trasferelli 54 migranti tutti uomini e tutti di nazionalità pakistana sono sbarcati nel porto di Crotone dopo essere stati soccorsi la scorsa notte da un pattugliatore della Guardia di Finanza Largo delle Coste di Isola Capo Rizzuto nel crotonese due cittadini russi ritenuti Gli scafisti dell’imbarcazione sono stati arrestati si è recato sotto casa della ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per la cronaca in apertura è stato picchiato Leonardo il bambino di quasi 2 anni morto giovedì all’arrivo all’ospedale di Novara lo sostiene la procura di Novara che ha disposto il fermo della madre Gaia Russo 22 anni e del compagno Nicolas musi 23 anni l’accusa nei loro confronti e di omicidio volontario plurimo aggravato l’uomo si trova nel ...

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli sotto casa della tua ex ma dalla finestra dell’appartamento l’attuale compagno della donna gli ha sparato con un fucile ad aria compressa ferendolo è successo ieri notte intorno alle 2 a Forlì protagonisti due uomini di 36 anni di origine pugliese il perito residente in provincia di forlì-cesena l’altro in provincia di Bologna secondo quanto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. 7 morti sull'Everest in 7 giorni - 25 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Sette persone sono morte negli ultimi sette giorni sull'Everest a causa del sovraffollamento, 25 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Rocco commisso miliardario americano di origine italiana fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina del New York Times sulla propria dizione online con Mitos trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni e anche il presidente del New York Cosmos lo scorso anno ricorda il New York ...

Scuola - stabilizzazione docenti precari Ultime Notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...