Tuttosport | “L’acquisto obbligato di Jorginho potrebbe essere la chiave di svolta per

ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019) L’edizione odierna diregala qualche indiscrezione in più sull’ipotesi di Maurizio Sarri alla Juve. L’allenatore toscano resta la prima ipotesi per il dopo Allegri, Paratici si è mosso in questa direzione e tutti gli indizi darebbero lui come tecnico designato. C’è ovviamente da attendere la finale di Baku, ma anche le decisioni delle dirigenza del Chelsea, sebbene Abramovic abbia più volte lasciato intendere la volontà di non proseguire l’avventura con Sarri, c’è da considerare anche Marina Granovskaia cheapprofittare dell’interesse bianconero. È lei infatti la vera curatrice degli interessi economici della squadra londinese “Maurizio Sarri resta in pole position per la panchina della Juventus. E’ il nome per il quale Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno operato in modo più concreto e, quindi, quello che in questo ...

MondoNapoli : Tuttosport - Deciso il primo acquisto per la nuova stagione, Giuntoli pronto a chiudere l'affare già domani: tutti… - sscalcionapoli1 : Sarri alla Juve, Tuttosport: “Il Chelsea potrebbe chiedere indennizzo oppure inserire l’acquisto obbligato di Jorgi… - CalcioNapoli24 : -