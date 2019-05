Tragico incidente in Calabria | 29enne muore mentre va a fare lo scrutatore

26enne muore in un Tragico incidente stradale con lo scooter in Calabria : Un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane ragazzo di soli 26 anni. L'incidente si è consumato in provincia di Reggio Calabria e dalle ultime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il giovane stesse guidando lo scooter di un amico, quando per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare ...

Tragico incidente a Reggio Calabria : muore 24enne sul colpo schiacciata dalla sua auto : Un Tragico incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Pazzano, Provincia di Reggio Calabria. Nel Tragico scontro mortale ha perso la vita una giovane ragazza di Reggio Calabria, originaria di Stilo. Morta sul colpo per cause ancora in fase di accertamento Nel tardo pomeriggio di ieri, sulla ex Strada Statale 110 all'altezza della periferia di Pazzano, una giovane ragazza originaria di Stilo di 24 anni, Maria Giovanna ...

Tragico incidente stradale in Calabria - muore donna : Poche ore fa in Calabria, nei pressi della città di Lamezia Terme, in uno degli svincoli dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, si è verificato un drammatico incidente stradale che ha causato il decesso di una donna di 58 anni. Sempre nello stesso sinistro altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario del 118 che le hanno trasportate urgentemente in ospedale per tutte le cure del caso. Sul luogo si sono ...

Made in Sud - Tragico lutto : fonico muore in un incidente : lutto a Made in Sud . Mauro Signore , tecnico del suono che lavorava come fonico per la trasmissione da dieci anni, è tragicamente morto a Los Angeles. Il 35enne, originario di Santa Maria Capua ...

Morto Elia Pietschmann - giovane attore toscano : Tragico incidente in moto in Sardegna : Morto in un incidente stradale Elia Pietschmann, 29 anni, attore toscano che aveva recitato in varie serie tv come I delitti del Barlume e film. Il giovane ha perso la vita ieri in Sardegna...

"Lady Diana poteva salvarsi da quel Tragico incidente." Il patologo forense sulla morte della Principessa : Il ricordo di Lady Diana è impresso nel cuore di tutti. 21 anni dopo la sua morte, avvenuta a Parigi nella notte del 31 agosto del 1997, sono state tante avanzate tante speculazioni e supposizioni, ...

Auto contromano in autostrada - Tragico incidente : un morto e cinque feriti : Scontro frontale tra due vetture in provincia di Salerno. La vittima è un anziano di 80 anni, feriti gli occupanti...

Reggio Calabria : Tragico incidente questa mattina - deceduto sul colpo un giovane 21enne : Durante le prime luci dell’alba di questa mattina, un tragico incidente mortale si è verificato sulla Strada Statale 106 Reggio Calabria -Taranto nel territorio di Roccella Jonica. Un giovane di 21 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dal suo scooter. Tutt'ora le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche dell’incidente che ha causato il decesso del giovane originario di Roccella Jonica. Sul posto presenti i carabinieri per ...

Catanzaro : Tragico incidente a Germaneto - perde la vita un 47enne : Nella tarda mattinata di oggi, un incidente mortale ha sconvolto la comunità di Catanzaro: un’autovettura, per cause ancora in fase d’accertamento, è finita fuoristrada nella zona di Viale Europa, nel quartiere di Germaneto. L’incidente ha causato la morte di un 47 enne originario del luogo. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il cadavere e l'autovettura mediante l'impiego di una gru. Gli inquirenti stanno ...

Francavilla in Sinni - Tragico incidente sulla statale Sinnica provoca due morti e un ferito : Il drammatico schianto ha coinvolto due vetture che viaggiavano lungo la strada statale Sinnica nel territorio del comune di Francavilla in Sinni, nel Potentino, in Basilicata. Le vittime sono due coniugi che viaggiavano nella stessa auto. ferito in maniera grave il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

Cronaca del Nord Ovest : Vittima di un Tragico incidente - perde la vita a 66 anni : Non è ancora stato fissato il funerale di Silvio Giara, vercellese di 66 anni spirato all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato ricoverato a causa di un tragico incidente avveuto nel giardino di ...

Calabria - 24enne muore in un Tragico incidente : Pochi minuti fa un incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di una ragazza di soli 24 anni. La giovane si sarebbe andata a scontrare contro un'altra autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia, ed è rimasta incastrata tra le lamiere dell'autovettura. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita nel ...