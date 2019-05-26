romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 26-05-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - bassi_danilo : RT @leggoit: #roma, il vigile urbano che ha bloccato il traffico per far attraversare un vecchietto: «Non ci ho pensato nemmeno un secondo»… -
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA CASILINA. SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 16:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RACCORDO ANULARE. SU VIA DEL FORO ITALICO PER UN INCIDETE CI SONO CODE DA CORSO DI FRANCIA A PONTE SUL TEVERE IN DIREZIONE DI VIA SALARIA: PRUDENZA, IL VEICOLO È FERMO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA. A ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SLUNGO LL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO. A CENTOCELLE, MANIFESTAZIONE CULTURALE, LUNGO VIA DEI CASTANI: FINO ALLE 24.00 DI QUESTA SERA DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO TRA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 14:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, E SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. SCORREVOLE, ANCHE LA VIABILITÀ, SULLE STRADE DEL CENTRO. INCIDENTE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL FORO ITALICO, SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN ZONA VILLA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI VA VIA VIA INTENSIFICANDO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI LUNGO IL QUADRANTE SUD EST, TRA VIA PRENESTINA E VIA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO ANULARE, SU VIA CASILINA, CODE VERSO LA BORGHESIANA. SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENT,I ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 12:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI CASTEL DI LEVA, IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA, CODE PER INCIDENTE. LUNGO VIA CASILINA, IN ZONA BORGHESIANA, CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI, ANCHE SU VIA DI VERMICINO, SEMPRE, IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA. Traffico INTENSO, ANCHE LUNGO VIA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ALLE PORTE DI Roma, INCIDENTE E CODE LUNGO LA VIA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE E CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER VIA ISACCO NEWTON, VERSO FIUMICINO. REGOLARE INVECE LA SITUAZIOE SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 10:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DOBBIAMO TUTTAVIA SEGNALARE, LUNGO LA VIA PONTINA, CODE, DOVUTE AD UN INCIDENTE, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 09:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI VA INTENSIFICANDO IL Traffico IN CITTÀ MA AL MOMENTO NON SI REGISTRANO DISAGI PARTICOLARI. TUTTO REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. ALLE PORTE DI Roma SULLA VIA TIBERINA IN ZONA SANTA COLOMBA, INCIDENTE ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 08:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO Traffico ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. GIORNATA ALL’INSEGNA DEL MALTEMPO, PIOGGIA DEBOLE E CIELO COPERTO FINO A QUESTA SERA. PRESTARE ATTENZIONE, SULLA Roma FIUMICINO, INCIDENTE TRA ...
Traffico Roma del 26-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA SULLE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA VIABILITÀ SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN INGRESSO IN CITTÀ E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. GIORNATA SEGNATA DAL MALTEMPO, PIOGGIA DEBOLE E CIELO COPERTO FINO A QUESTA SERA. COME OGNI DOMENICA, ALLE 12.00 SI SVOLGERÀ A SAN PIETRO LA ...
Traffico Roma del 25-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 19:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCARSOSULLE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE. RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA LARGO SETTIMIO PASSAMONTI E VIA PRENESTINA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL POPOLO, ...
Traffico Roma del 25-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 18:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SCARSO IN QUESTO SABATO POMERIGGIO NELLA CAPITALE. REGOLARE ANCHE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEL POPOLO, INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO, CODE A PARTIRE DA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 25-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 17:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ. SCORREVOLE IL RACCORDO, LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE. SU VIA SALARIA, CODE PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DI VIA CORTONA, IN ZONA VILLA SPADA, VERSO IN CENTRO CITTÀ. SI RALLENTA PER INCIDENTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, IN PROSSIMITÀ DI VIA CONCA ...
Traffico Roma del 25-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 25 MAGGIO 2019 ORE 15:20 M.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO IN CITTÀ. SCORREVOLE IL RACCORDO, LUNGO ENTRAMBE LE CARREGGIATE. IN ZONA MONTESPACCATO, INCIDENTE SU VIA BOCCEA, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DEL RACCORDO ANULARE, SI RALLENTA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. ATTENZIONE, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, INCIDENTE ...