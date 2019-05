Totti | l’emozione è tanta | i 10 momenti più belli vissuti con De Rossi | il racconto è da

calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Una vita insieme, entrambi romani, amici prima che calciatori. Capitano uno, capitan futuro l’altro. Due anni fadiceva addio al calcio e salutava De, lasciandogli in eredità la fascia definitivamente. Quella fascia che mai si pensava potesse durare “così poco”. Fulmine a ciel sereno, anche il centrocampista lascia i giallo. Oggi l’ultimo saluto, anche per lui, alla sua gente. Ma l’amicizia trae Deè rimasta forte e così sarà ancora. Tantissimi i, in campo,dai due. L’ex capitano giallorosso ne racconta alcuni, attraverso 10 foto. Non mancano le emozioni nel video pubblicato dal profilo Twitter della Roma. Eccolo di seguito. Francescoracconta Daniele Deattraverso 10 foto #DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/ZF6yMh2E4S — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 maggio 2019 L'articolo, ...

