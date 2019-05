Torneo Giovanissimi a Mestre | insulti sessisti all’arbitro donna | “vai a prostituirti” | e

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019)e sessismo nei confronti di un’arbitronel corso di un: genitori e piccoli calciatori hanno dato il meglio del peggio con gesti riprovevoli Il ‘Gazzettino’ riporta un bruttissimo episodio accaduto a. Durante undei, nel quale era impegnata la squadra del Treporti, si è assistito ad un pessimo spettacolo che ha visto una giovane arbitropresa di mira daglidi genitori e ragazzini in campo. Fin dall’inizio della partita, ad ogni decisione presa dal giovane fischietto, le proteste sono state veementi e hanno sfociato nel sessismo: la ragazza è stata insultata più volte, ‘invitata a prostituirsi‘ e dopo un calcio d’angolo uno dei piccoli calciatori si è abbassato i pantaloncini e le ha rivolto frasi irripetibili. La vicenda è finita sul tavolo del giudice ...

AlbertoBisello : 'Prostituisciti'. Arbitro donna insultata a Mestre da padri e figli in un torneo di Giovanissimi - webAnto : Padri, in tribuna, e figli, in campo, uniti nell’offendere l’arbitro, donna, con parole e gesti sessisti. Succede a… - s_tamburini : L'Italia in mano ai peggiori. 'Prostituisciti'. Arbitro donna insultata a Mestre da padri e figli in un torneo di… -