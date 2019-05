Tivoli Ospedale | al via i lavori nelle Sale Operatorie

laprimapagina

(Di domenica 26 maggio 2019) Sono iniziati iper adeguare e migliorare le 4dell’San Giovanni Evangelista diche saranno

RoccoCipriano : RT @MaxLandra: #ottoemezzo DITE AL PRESIDENTE DI REGIONE #ZINGARETTI CHE L'OSPEDALE DI TIVOLI NON ACCETTA PRENOTAZIONI AMBULATORIALI TRAMIT… - sergimagugliani : RT @MaxLandra: #ottoemezzo DITE AL PRESIDENTE DI REGIONE #ZINGARETTI CHE L'OSPEDALE DI TIVOLI NON ACCETTA PRENOTAZIONI AMBULATORIALI TRAMIT… - ambiendator : RT @MaxLandra: #ottoemezzo DITE AL PRESIDENTE DI REGIONE #ZINGARETTI CHE L'OSPEDALE DI TIVOLI NON ACCETTA PRENOTAZIONI AMBULATORIALI TRAMIT… -