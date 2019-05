Tiki Taka | Claudio Raimondi | “Nelle prossime ore le dimissioni di Leonardo Arriverà

Mihajlovic a Tiki Taka : “Io alla Juve?” - la sua risposta. E poi : “Vi racconto cosa accadde cinque anni fa…” : E’ stato uno dei primi nomi accostati alla Juve dopo l’addio di Allegri. Ma i contatti, quelli reali, ci sono stati soltanto cinque anni fa, come annunciato da lui stesso. Sinisa Mihajlovic, ospite di Tiki Taka, ha parlato del suo futuro, delle voci che lo volevano ai bianconeri e di quel colloquio di cinque anni fa. “cosa è accaduto cinque anni fa? Ci siamo parlati, siamo andati a casa del presidente io Nedved e ...

Lo spacco è profondissimo! Wanda Nara mostra gli slip dietro le quinte di Tiki Taka : "Incidente" hot in camerino per Wanda Nara, che mentre si riprende per una storia Instagram apre troppo l'abito... Un lungo abito nero di Elisabetta Franchi con un profondo spacco: è stata questa la mise scelta da Wanda Nara per la puntata di ieri di Tiki Taka. Mentre la moglie di icardi mostrava l'abito su Instagram ha però aperto troppo la gonna, mostrando gli slip.

Tiki Taka torna su Italia 1. Ma solo per una sera : Tiki Taka torna a casa, almeno per una sera. L’ultima puntata della stagione andrà in onda su Italia 1. Il motivo non è però legato ad un ripensamento dei vertici Mediaset sulla collocazione del programma, bensì all’atteso appuntamento con le elezioni europee.A partire dalle 22.30, infatti, Canale 5 darà il via ad uno speciale Matrix chiamato a commentare ed analizzare i risultati con ospiti in studio e collegamenti dalle varie sedi ...

Cassano a Tiki Taka sull’addio di De Rossi : “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa” : Antonio Cassano, in un video messaggio mandato a Tiki Taka ha detto la sua sull’addio di Daniele De Rossi alla Roma: “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa. Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli ‘scarponi’ che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni“. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

Alessandro Moggi a Tiki Taka : “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma se si inserisse la Juventus…” : Il procuratore Alessandro Moggi, presente negli studi di Tiki Taka, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio Conte: “Credo che Conte andrà all’Inter. Ma attenzione, perché se si inserisse la Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus, Conte ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Wanda Nara a Tiki Taka : “Sono stanca di ripetere che Mauro vuole restare all’Inter - forse non lo vogliono più” : Wanda Nara, moglie – agente di Mauro Icardi ha parlato del futuro del centravanti dell’Inter nella trasmissione Tiki Taka: “Sono arrivate tante offerte, ma Icardi rimane all’Inter”‘ ‘I giornali continuano a dire che potrebbe andare via, ma sono stanca di ripetere che vuole rimanere all’Inter. Le squadre e gli allenatori migliori lo vogliono, ma lui è convinto di rimanere all’Inter, ...

Wanda Nara sbotta a Tiki Taka : “Icardi resta all’Inter! Ci sono offerte delle big - se poi qualcuno in società non lo vuole…” : Wanda Nara perde la pazienza a Tiki Taka e conferma la permanenza di Icardi all’Inter, ammesso che qualcuno in società non lo voglia mandar via… Icardi resta all’Inter? Stando a quanto accaduto nelle scorse settimane, tra fascia di capitano tolta, infortuni più o meno veri, diverse settimane lontano dagli allenamenti e l’astinenza da gol, la risposta sembrava scontata: in estate sarà addio. In questa vicenda però, ...

Il gesto di Ronaldo a Florenzi fa discutere - Auriemma e Telese furiosi a Tiki Taka : “L’avesse fatto qualcun altro…” : Non è passato inosservato il battibecco tra Ronaldo e Florenzi nel secondo tempo di Roma-Juve, terminata 2-0. Prima che l’esterno giallorosso mandasse avanti i suoi, c’è un episodio che lo vede protagonista con il portoghese. Quest’ultimo, rivolgendosi all’italiano, gli dice che è troppo piccolo per poter parlare e lo invita a fare silenzio. Situazione che tuttavia sembra subito tranquillizzarsi quando i due si ...

Cassano show a Tiki Taka : “Cristiano Ronaldo? Messi è un’altra cosa” : Antonio Cassano ha parlato dell’eterna rivalità tra Messi e Cristiano Ronaldo, il blaugrana un’altra cosa secondo FantAntonio Antonio Cassano è stato ospite di Tiki taka nella scorsa notte. L’ex attaccante ha parlato del tanto discusso duello tra Messi e Cristiano Ronaldo, una rivalità che ha diviso in due gli appassionati di calcio, ma Cassano ha una sua teoria: “Sei stato fortunato a vedere il 10 del Barcellona. ...

La moviola di Graziano Cesari a Tiki Taka : L’ex arbitro Graziano Cesari, come sempre presente negli studi di Tiki Taka, ha analizzato i casi più spinosi della giornata di Serie A. In particolare secondo Cesari manca un rigore all’Inter per il fallo su Icardi, non visto né da Rocchi, né dal Var. Altro caso rovente di giornata è quello del rigore concesso al Napoli nel recupero e che ha permesso ai partenopei di battere il Cagliari. Il tocco di mano di Cacciatore ...

Wanda Nara risponde a Tiki Taka alle critiche per le foto con Icardi : Nella puntata di Tiki Taka come sempre presente Wanda Nara, che ha risposto alle critiche per lo shooting fotografico dei giorni scorsi con Icardi: “Era un lavoro, uno shooting, Mauro non ha problemi con nessuno. Non puoi decidere quando è il momento di fare o non fare questi servizi fotografici. Sono loro a chiamarti“. critiche nello studio di Tiki Taka per la scelta del momento e per il fatto che alcune cose vadano tenute nel ...

Ciro Ferrara a Tiki Taka : “Ho cenato con Conte e mi ha detto che…” : Importanti rivelazioni di Ciro Ferrara durante Tiki Taka. L’ex difensore del Napoli ha detto di aver incontrato Antonio Conte e di aver ricevuto delle indicazioni sul futuro: “Ho visto Conte in settimana, abbiamo mangiato insieme. Ha le idee chiare riguardo al proprio futuro…ma non vi dico dove andrà”. Cassano prova a pungerlo: “Va al Milan, dai”, ma Ferrara non si sbottona. Antonio Conte è stato ...

Tiki Taka - Wanda Nara e la frecciatina contro Antonio Cassano : "Via Icardi? Tu sei amico di Spalletti" : Nuovo siparietto a Tiki taka su Canale 5 tra Antonio Cassano e Wanda Nara, ancora una volta sul futuro di Mauro Icardi e dell'Inter. Nell'ultima puntata del programma di Pierluigi Pardo, la moglie e procuratrice dell'attaccante argentino ha confessato di non aver saputo prima che Luciano Spalletti a

Cassano a Tiki Taka : "Perisic e Icardi a casa" : "L'Inter a giugno deve fare una sola cosa: Perisic e Icardi a casa". Schietto e diretto come al solito Antonio Cassano , ospite di Tiki Taka . "E' un problema semplice, il casino prima lo ha fatto ...