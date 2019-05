ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) L’Unione Europea e il “Piano Marshall” contro le migrazioni verso i territori comunitari.non arrivano le promesse e le repressioni, riescono i finanziamenti a fondo perduto. Ieri la Turchia, oggi ile in mezzo la strategia italiana per la Libia. L’accordo preso da Bruxelles col presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel 2016, un giochetto da 6 miliardi complessivi in due tranche, ha aperto la strada a collaborazioni di interesse sul fronte dei flussi migratori. Al tempo il problema era la cosiddetta “invasione” di siriani e iracheni, in fuga da guerre copia e incolla giunte al loro climax di violenza, a cui si univano le carovane di afghani, pakistani e bengalesi e gli abitanti del Corno d’Africa in arrivo da sud. A centinaia di migliaia ammassati sulla costa occidentale della Turchia tra Bodrum, Cesme e Ayvalik, nella provincia di Smirne, pronti a ...

Cascavel47 : Tangeri, il porto del Marocco dove i migranti africani sognano la Spagna: “Qui reprimono i poveri con i soldi dell’… -