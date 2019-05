Straordinaria scoperta archeologica in Cina | trovato un villaggio preistorico quasi

Straordinaria scoperta del Fapab research center di Avola : “Il cranio di Sofocle è una bufala” : Il cranio di Sofocle ? Tutta una bufala. Il reperto di cui si iniziò a parlare nel 1893, caso mai completamente acclarato, non è del celebre drammaturgo ateniese. L’importante scoperta è del Fapab research center , il centro di ricerca internazionale per lo studio dell’antropologia forense, della paleopatologia e della bioarcheologia con base ad Avola , nel Siracusano. I risultati della prestigiosa ricerca, che ha portato all’inedita conclusione, ...

Straordinaria scoperta in Sicilia : rinvenute ossa umane risalenti a 2500 anni fa : Un ritrovamento di straordinario valore storico, quello avvenuto quest’oggi in Sicilia, precisante a Milazzo, un comune in provincia di Messina. Durante dei lavori di scavo per la sostituzione delle rete elettrica, gli operatori Enel hanno rivenuto quattro tombe e i relativi scheletri risalenti al IV secolo a.C. cioè nel periodo greco. Oltre alle tombe negli scavi sono state anche rinvenute monete dell’epoca, spesso utilizzate nelle ...