Stasera l’ultima di De Rossi con la Roma | Mancini sincero | “i campioni si misurano anche

(Di domenica 26 maggio 2019)ha solo complimenti per De: le parole del ct azzurro sull’addio del centrocampista giallorosso alla“Ènel modo in cui si esce di scena che sie Deè un grande campione“. Così il ct azzurro Robertoomaggia Daniele Denel giorno del suo addio alla. “So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addossi come una seconda pelle -scrivesu twitter-. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!“. (Spr/AdnKronos)L'articolol’ultima di Decon la: “isida come escono di scena” SPORTFAIR.

