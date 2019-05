SPAL-Milan | probabili formazioni | quote e pronostico

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019)La stagione 2018/19 della Serie A è vicina al traguardo. Soli novanta minuti la separano dalla fine, con lo Scudetto già assegnato e due retrocessioni fissate. Sarà una giornata non adatta ai deboli di cuore, per via degli incastri al limite per determinare ancora due posizioni in Champions League (terzo e quarto posto) e l’ultima squadra che lascerà la massima serie per scendere in Serie B. Tutto è aperto, l’equilibrio è davvero sottile. Domenica 26 Maggio 2019, i protagonisti di queste bagarre giocheranno in contemporanea, come vuole il regolamento. Alle ore 20.30 quindi ci sarà il fischio d’inizio comune a tutte e sarà così anche per. Il calendario della 38a giornata ha messo di fronte allo stadio Paolo Mazza i ferraresi, salvi, ed iesi, ancora in lotta per un posto in ...

mauro_suma : Stessa settimana pre Torino-Milan. All'epoca usato e graticolato Gattuso, oggi Leonardo pre Spal-Milan. Con dosi ma… - zazoomblog : Dove vedere Spal-Milan in diretta streaming o in tv - #vedere #Spal-Milan #diretta #streaming - milaninformer : Conferenza stampa Pre Spal-Milan?Gattuso carica i suoi?Andiamo in Champions – Milan Video -