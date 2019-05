Spagna | rissa fuori da un locale a Cadice | il responsabile di sala della discoteca | “Gli

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) “Non so cosa sia successo tra quei due gruppi, la nostra barista mi ha detto che gli italiani erano molto ubriachi“. A raccontarlo a Repubblica è Ignacio, ildidel “Momart Club“, lapiù nota di, in, davanti alla quale all’alba di sabato mattina quattro studenti italiani in Erasmus si sono scagliati con calci e pugni contro un ragazzo spagnolo, ora ricoverato in coma farmacologico, durante una. Gli aggressori hanno tutti tra i 21 e i 29 anni e sono originariCampania: ora si trovano in carcere in attesa di sapere qual è l’accusa a loro carico in base alle condizioni di salute dello spagnolo che ora si trova sedato a causa del trauma alla testa: se dovesse aggravarsi, dalle lesioni gravi si passerebbe infatti al tentato omicidio.vittima si sa che “è una nostra vecchia conoscenza – ...

