Sotto choc San Donato e Borgarello Omicidio suicidio | morti Enrico Lanati e Mileidy

Incidente in A4 : auto Sotto camion - 2 morti/ Schianto choc - traffico ko a Redipuglia : Incidente stradale sulla autostrada A4: Schianto choc, auto finisce sotto un camion. 2 morti, traffico bloccato per ore verso Trieste

Prof suicida in una scuola media : si è impiccato in palestra. Tre studentesse Sotto choc in ospedale : choc in una scuola media di Brescia, dove un Professore di 47 anni si è suicidato all'interno dell'istituto: non si conoscono ancora i motivi del gesto. L'uomo, un...

Lilli Gruber indignata : "Questa foto? Perché sono Sotto choc". Pornografia e politici - l'accusa : "Scioccata per il silenzio assordante dei nostri leader". Lilli Gruber, nella rubrica della posta che cura sul magazine Sette, parla di Pornografia e società. Un lettore le chiede un parere sulla foto della sposa prostrata ai piedi del re di Thailandia, una scena decisamente degradante e la conduttr

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espatriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Ruinas Sotto choc. Uccisi gli allevatori Pietro Secci e Carmelino Marceddu : L’Oristanese è scosso dal duplice omicidio avvenuto a Ruinas. Le vittime sono due allevatori di 80 anni Uccisi in un’area

Resta incinta mentre è in carcere - la confessione Sotto choc : «Non mi ricordo niente». : Latoni Daniel PaiyKree, 26 anni di Coosa, in Alabama, sta scontando una condanna a 17 mesi di carcere per omicidio ed è rimasta incinta dietro le sbarre. La storia, riportata dai media anglosassoni, ha fatto il giro del web perché la famiglia teme che sia stata stuprata e minacciata. Lei, che sta portando avanti la gravidanza, dice di non riuscire a spiegarsi come sia stato possibile. La ragazza è finita in prigione perché era alla guida ...

Germania Sotto choc - 5 morti con una balestra conficcata nel petto : ipotesi serial killer : Lo hanno soprannominato 'il killer della balestra'. Questo il nome che i media tedeschi hanno coniato per l'autore di cinque omicidi avvenuti tutti in Baviera, negli ultimi tre giorni. Le vittima sono quattro donne e un uomo. Le prime tre sono state trovate in un albergo di Passau, le seconde, in un appartamento.

Sport paralimpico Sotto schock : trovato morto Lorenzo Major : Una terribile notizia scuote il mondo dello Sport paralimpico italiano: Lorenzo Major, campione del mondo della specialità dell’arrampicata Sportiva, è stato trovato morto in un parcheggio di Viareggio (Lucca). L’atleta, nativo di Forlì, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola vicino a una sede dell’Agenzia dell’Entrate. Secondo le prime ricostruzioni il luogo non sarebbe stato scelto in maniera casuale, dato che Major ...

Altitonante arrestato per tangenti - tutto il teramano Sotto choc : La passione per politica l'ha coltivata sin da giovane. Nel suo paese d'origine rappresenta un punto di riferimento importante per il centrodestra, ma ovviamente si è sempre speso per il bene dei ...

Cipro Sotto choc - il serial killer Nikos Metaxas confessa : “Ho ucciso cinque donne e due bambini” : Cipro sotto choc dopo il ritrovamento di un’altra delle vittime di Nikos Metaxas, il militare 35enne autore di almeno 7 omicidi. Il primo serial killer della storia dell’isola ha confessato di aver ucciso cinque collaboratrici domestiche straniere e due bambine di 6 e 8 anni. Il caso ha portato alle dimissioni del ministro della giustizia e del capo della polizia, accusati di non avere indagato a fondo la sparizione delle donne proprio perché ...

ADAM SKY - DJ MORTO : INCIDENTE CHOC A BALI/ Arteria recisa : Sotto effetto dell'alcol? : ADAM Sky, il celebre dj australiano MORTO in vacanza a BALI, vittima di un INCIDENTE CHOC. Si è schiantato contro porta di vetro per soccorrere un'amica.

Domenica Live il comico Dado dopo l’aggressione mia figlia è Sotto choc : Ospite a “Domenica Live” Il comico Dado parla dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «Mia figlia ha 14 anni, il ragazzino ne ha 17. Ho parlato con suo padre e lui nega tutto, mi ha detto: “Sono ragazzi”. l’aggressione è la parte finale, ma questa storia va avanti da sette mesi. Ho parlato con il padre e con la madre, poi ho fatto sei denunce. I suoi genitori mi dicevano sempre: “So’ ragazzi, so’ ...

Vieni da me : Claudio Lippi fa calare il gelo in studio - nomina Carlo Conti e la Balivo resta Sotto choc : Claudio Lippi fa calare il gelo a Vieni da me. “I programmi che farei sono tutti occupati. Tu credi di poter togliere Conti dai 73 programmi che fa all’anno?“, ha detto a Caterina Balivo. Il presentatore milanese ha spiegato di ricevere proposte per trasmissioni che non farebbe mai mentre quelle che

Violenza Viterbo - i legali degli imputati Chiricozzi e Lecci : “Non sono mostri - sono provati e Sotto choc” : Stupro Viterbo, il racconto choc della vittima, i legali degli imputati: “Non sono mostri”, il GIP parla di scene tremende viste nei video dei loro smartphone «Scene raccapriccianti», immagini e foto che raccontano una Violenza di una «gravità inaudita» nei confronti di una donna incapace di difendersi e una «pervicacia» negli abusi che è indice … Continue reading Violenza Viterbo, i legali degli imputati Chiricozzi e Lecci: ...