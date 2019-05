Sono 20 e tutti bellissimi gli sfondi di ASUS ZenFone 6 | eccovi il download

Roberto Insigne : “Il presidente Vigorito mi ha voluto a tutti i costi al Benevento. Sono pronto a sfidare Lorenzo…” : Roberto Insigne parla del suo passaggio al Benevento Roberto Insigne ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio: “Il presidente Vigorito mi ha voluto a tutti i costi. De Laurentiis chiedeva tanto (obbligo di riscatto a 1,5 milioni in caso di A). A un certo punto Vigorito gli ha detto, battendo i pugni sul tavolo: ‘Aurelio, guarda che sto comprando Roberto, mica Lorenzo!’. E giù tutti a ridere”. – Il ...

Ballando con le Stelle - Massimo Giletti torna in Rai e spiazza tutti : “Sono Mark Caltagirone” : Massimo Giletti è tornato in Rai ospite di Milly Carlucci nella prima semifinale di Ballando con le Stelle, dove si è cimentato anche lui nel ballo. Nonostante le immagini delle prove settimanali in cui si vedeva il conduttore impegnato con tre maestre di ballo per prepararsi il balletto, la sua esibizione è stata più che altro una passeggiata a ritmo di musica circondato dalle tre ballerine. Impossibile quindi, non notare la sua scarsa ...

Lega - Giorgetti : “49 milioni? Tutti i bilanci Sono certificati e pubblici da quando Roberto Maroni prese il partito” : “Tutti i bilanci sono certificati e pubblici da quando divenne segretario Roberto Maroni, poi le inchieste possono andare avanti anche per decenni… finirà anche questa”. Così Giancarlo Giorgetti (il 22 maggio, ndr) durante la conferenza stampa nella sede della ‘Stampa estera’ in Italia, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto conto della vicenda dei 49 milioni di euro di rimborsi della Lega dovuti allo ...

Epcc - Nespoli a Cattelan : “Qui litighiamo tra noi - ma da lassù si capisce che non ci Sono confini e che dobbiamo stare tutti insieme” : “Dallo spazio non si vedono confini”. Parola di Paolo Nespoli, l’astronauta italiano per tre volte in orbita per le missioni spaziali. Ieri, nel corso dell’ultimo appuntamento di Epcc, l’uomo delle stelle che ha vissuto per oltre 300 giorni in orbita, a migliaia di chilometri di distanza dal nostro pianeta, intervistato da Alessandro Cattelan in prima serata su Sky Uno, ha raccontato com’è il mondo visto da lassù. Un mondo in ...

GF16 - Mila Suarez contro tutti : “Non Sono una escort e sui concorrenti della casa…” : Grande Fratello 16, Mila Suarez senza peli sulla lingua Mila Suarez, nonostante sia uscita da quasi due settimane dalla casa più spiata dagli italiani, pare non abbia la minima intenzione di far perdere le sue tracce. E proprio oggi l’ex concorrente del GF 2019 ha rilasciato un’intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, facendo delle clamorose dichiarazioni. Cosa ha … Continue reading GF16, Mila Suarez contro tutti: “Non ...

Papa Francesco - l'ordine ai vescovi sull'emergenza immigrati : "Risolvete voi : non si posSono accogliere tutti" : Un pezzo di verità sul pensiero di Papa Francesco sull'emergenza immigrazione in Italia è emerso con prepotenza durante il recente vertice a porte chiuse con i vescovi italiani. A chi ha chiesto al pontefice come poter affrontare il problema dei migranti, il Papa ha risposto secco: "Quello dei migra

Finale ballo Amici - Sono tutti con Vincenzo : Rafael ci va giù pesante con Giordana : Amici 2019, Finale ballo: la reazione di Rafael Quenedit al giudizio degli ex concorrenti La Finale di ballo di Amici 2019 sarà disputata da Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo, e sarà una Finale combattutissima dato che i due ballerini sono bravissimi e altrettanto amati dal pubblico. Nel day time di Amici di oggi si […] L'articolo Finale ballo Amici, sono tutti con Vincenzo: Rafael ci va giù pesante con Giordana proviene da Gossip e Tv.

I nuovi Google Glass Sono in vendita a 999 dollari (ma non per tutti) : fonte: Google.com Più robusti, più potenti ma soprattutto ancora più economici: Google ha annunciato i nuovi Google Glass Enterpise Edition 2 con un hardware ancora più potente e che amplierà drasticamente le opportunità per professionisti e sviluppatori che potranno ottimizzare i processi produttivi rendendoli ancora più smart. Infatti, dopo il primo modello rilasciato nel 2013 e introdotto come un dispositivo di massa, Google ha riformulato il ...

Tutti gli emendamenti presentati per salvare Radio Radicale Sono stati respinti : Oggi è scaduta la convenzione del ministero dello Sviluppo economico con Radio Radicale che permette all’emittente di trasmettere le sedute parlamentari. Nei giorni scorsi Vito Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, aveva detto che il governo non avrebbe rinnovato la convenzione, ma

Catch-22 Christopher Abbott a Blogo : tutti si posSono riconoscere in YoYo (video) : Protagonista di Catch-22 è John Yossarian, chiamato però da tutti semplicemente YoYo, interpretato da Christopher Abbott che i più attenti ricorderanno come il sereno e tranquillo fidanzato di Marnie in Girls. Al contrario YoYo non è sereno quanto scoraggiato, disilluso, rassegnato a quello che è il suo destino all'interno dello scenario di guerra in cui si ritrova a cercare di sopravvivere.Catch-22 è stato girato in gran parte in Italia, ...

In Austria si Sono dimessi tutti i ministri del Partito della Libertà : Dopo lo scandalo che ha coinvolto il loro leader: sono state indette elezioni anticipate ma la coalizione di governo rischia il voto di sfiducia

ALBERTO URSO/ 'Sono contentissimo del mio percorso - grazie a tutti' - Amici 2019 - : ALBERTO URSO finalista di Amici 2019? Dalle lacrime per la nonna morta alla pace con Tish, i momenti clou di questa settimana nella scuola

ALBERTO URSO/ 'Sono contentissimo del mio percorso - grazie a tutti' - Amici 2019 - : ALBERTO URSO finalista di Amici 2019? Dalle lacrime per la nonna morta alla pace con Tish, i momenti clou di questa settimana nella scuola

Federica Benincà/ 'Il matrimonio di Pamela Prati? Sono tutti complici perché...' : Federica Benincà, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta nuovi retroscena sul matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone.