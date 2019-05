Soglia di sbarramento europee 2019 | cos’è | percentuale e come si calcola

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019)disiCon le elezioni, che termineranno domenica 26 maggio alle 23, 500 milioni di cittadini sono chiamati a rinnovare il Parlamento europeo. In ciascuno Stato membro, gli elettori possono votare per i propri rappresentanti nazionali da inviare a Strasburgo. Ciascun Paese adotta una propria legge elettorale nel rispetto di alcuni criteri comuni definiti dalla Decisione 2018/994 del Consiglio. L’articolo 1 stabilisce che per ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono elettirappresentanti dei cittadini dell’Unione con sistema proporzionale, a scrutinio di lista o con voto singolo trasferibile.Inoltre, i singoli Paesi possono consentire lo scrutinio di lista con voto di preferenza. All’articolo 3 dell stessa Decisione, invece, viene regolata la possibilità di ...

