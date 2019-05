Softball | Serie A1 2019 | due su due per Bussolengo nella terza giornata di ritorno | passo

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019)di gare per quanto riguarda il girone didellaA1 di, al termine della quale in testa alla classifica troviamo ancora la Specchiasol, capace di vincere entrambi i match contro Saronno per 2-0 e 1-0, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì regge il, e si impone 11-3 e 6-3 sulla Metalco Castellana, blindando di fatto il secondo posto.falso invece per Bollate, che cade 9-2 contro Caronno, rifacendosi però nel secondo incontro per lo stesso punteggio, con la Taurus Donati Gomme Old Parma che fa invece un soloavanti, conquistando un successo contro Caserta per 4-0, soccombendo poi addirittura per 15-0 in appena tre inning. Restando nelle retrovie, vince Collecchio, che si impone 8-7 sulla Tecnolaser Pianoro, nell’unica gara disputata tra le due compagini. La classifica ...

ilSaronno : Softball serie A1: Saronno fa sudare la capolista Bussolengo - sinapsinews : Serie A1 Softball, sabato e domenica in campo per 3^ di ritorno, anticipi e recuperi - matchnewsonline : Serie A1 Softball, sabato e domenica in campo per 3^ di ritorno, anticipi e recuperi -