S' infiamma la lotta Champions | il Milan raddoppia | Atalanta ko e fuori!

Serie A : la lotta per la salvezza si infiamma : A tre giornate dalla fine in Serie A la lotta per la salvezza continua ad essere sempre più appassionante, incerta e con possibili colpi di scena finali, come dimostrano i campionati degli ultimi anni in Italia. La stessa cosa vale per la lotta per andare in Europa e questo ci garantirà un finale di stagione scoppiettante.Iniziamo con il dire che già 2 squadre sono purtroppo retrocesse e cioè Chievo e Frosinone ma nessuna delle due compagini ...

La corsa salvezza s'infiamma : otto squadre in lotta per restare in A : La corsa all'oro della Champions è il centro di gravità permanente del campionato arrivato allo sprint finale. Ma in ballo c'è anche la salvezza. Una corsa dura, tesa, nervosa. Il Chievo è retrocesso, ...

Risultati Serie A 31ª Giornata – Doppio colpo per Cagliari e Udinese : la lotta salvezza si infiamma! : Doppio successo casalingo per Cagliari e Udinese che mettono in cascina 3 punti importantissimi per la salvezza: i Sardi superano 2-1 la Spal, i friulani battono 3-2 l’Empoli La Serie A entra nel decisivo rush finale, con le ultime 8 partite rimaste in calendario. Se per lo scudetto, grazie al successo della Juventus sul Milan di ieri pomeriggio, la storia dovrebbe essere definitivamente chiusa, la lotta per evitare la retrocessione ...