Simon Pagenaud | 500 Miglia Indianapolis | “E’ andato tutto alla perfezione | questo è il

500 Miglia Indianapolis 2019 : il trionfo di Simon Pagenaud in volata su Alexander Rossi. Takuma Sato conclude in terza posizione : E’ il francese del Team Penske Simon Pagenaud a poter festeggiare la vittoria della 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis . Sull’ovale più famoso del mondo il pilota transalpino ha preceduto in un arrivo in volata il vincitore del 2016 Alexander Rossi (Andretti Autosport Honda) e il giapponese Takuma Sato , trionfatore due anni fa, a bordo della monoposto del Rahal Letterman Lanigan Racing Honda. Una gara nella quale la ...

500 Miglia Indianapolis 2019 : le quote dei book-makers per le scommesse. Favoriti Will Power e Simon Pagenaud : Il 26 maggio andrà in scena sull’ovale più famoso del Pianeta la 103esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Saranno 33 i piloti a sfidarsi nella celebre corsa statunitense e tra loro, come è noto, non vi sarà clamorosamente Fernando Alonso. Lo spagnolo, con la sua McLaren Chevrolet, è rimasto escluso nel roster dei top-33 per via di alcune deficienze tecniche della monoposto che non gli hanno permesso di ottenere quello che ci si ...