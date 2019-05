Silvio Berlusconi | il suo destino nelle mani di Giorgia Meloni | perché spera nel flop di

Milano - Silvio Berlusconi al seggio : “Sono un sentimentale - voto dove venivo sempre con la mia mammina” : “Sono venuto qui perché qui sono venuto per tanti anni con la mia mammina, sono un sentimentale”. Così il presidente di Forza Italia e candidato alle Europee Silvio Berlusconi al seggio di via Scrosati a Milano. “Un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo”, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti che gli hanno sottolineato che non era iscritto a quel seggio. ...

Silvio Berlusconi - Marco Travaglio non rispetta le sentenze : l'ultima vergogna contro il Cav : Non è ora di finirla? Non vi ha ancora stancato il giochino? Pare di no. Ancora ieri, in prima pagina del Fatto quotidiano, Berlusconi viene dichiarato «impresentabile». I giudici, in base al codice, hanno deciso la riabilitazione del Cavaliere un anno fa? Non importa.

Elezioni europee - Silvio Berlusconi contro Salvini : “Disdicevole usare il rosario per avere voti” : Silvio Berlusconi chiude la sua campagna elettorale in vista del voto di domenica alle prossime Elezioni europee attaccando il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "L'uso del rosario o altri simboli religiosi credo sia disdicevole quando lo si fa per accaparrarsi dei voti”.

Silvio Berlusconi - confessione a Mattino Cinque : chi prenderà il suo posto in Forza Italia dopo le Europee : Ultimi botti di campagna elettorale per Silvio Berlusconi, che parla a Mattino Cinque. Al centro del discorso il futuro di Forza Italia e il suo futuro in politica. "Ho cercato un successore, ma i miei azzurri non li hanno ritenuti all'altezza di sostituirmi.

Silvio Berlusconi : “Il declino di Matteo Salvini è iniziato - Luigi Di Maio mi ricorda Hitler” : Silvio Berlusconi è convinto che "il declino di Matteo Salvini è iniziato" e l'unico modo che ha il leader della Lega per fermarlo è tornare a guardare al centrodestra. Luigi Di Maio rappresenta, per il Cavaliere, la generazione dei nuovi leader politici che "non si sono fatti il mazzo" e gli ricorda "Adolf Hitler".Continua a leggere

Silvio Berlusconi : "Impresentabile? Nella mia carriera politica ho preso 200 milioni di voti" : Il leader di Forza Italia, ospite di "Diritto e rovescio" su Rete 4, ha commentato il suo inserimento Nella lista stilata dalla Commissione Antimafia

Silvio Berlusconi "impresentabile" : bomba della Commissione a tre giorni dalle Elezioni europee : A tre giorni dalle Elezioni europee, ecco lo sfregio della Commissione parlamentare antimafia, che ha esaminato le segnalazioni delle Procure: in tutto, sono cinque i candidati che bollano come "impresentabili" in base al Codice di autoregolamentazione. Quattro sono di Forza Italia, uno di CasaPound

Silvio Berlusconi - il primo grande dolore : il Monza vince 3-1 ma viene eliminato dai play off - niente Serie B : Prima grande delusione per Silvio Berlusconi al Monza. La squadra brianzola, di cui il Cav è presidente, è stata eliminata al terzo turno del playoff di Lega Pro, e sfuma quindi così il sogno di raggiungere subito la Serie B. Non è bastato vincere 3-1 in casa dell'Imolese, dopo la sconfitta interna

Rieccolo - Silvio l'indistruttibileLa terza giovinezza di Berlusconi : Diciamocela tutta: Berlusconi è un po’ una icona per tutti quelli che credono nel mito dell’eterna giovinezza. Cioè è una specie di assicurazione sul futuro. In lui si concentrano e si addensano i desideri più o meno inespressi e a volte inconfessabili dell’intera società Segui su affaritaliani.it