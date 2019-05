Siena | neonato morto dopo parto cesareo Accertamenti dell' ospedale su cause decesso

Giallo a Siena - neonato muore subito dopo il parto cesareo : accertamenti in corso : Un neonato è morto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena subito dopo il cesareo a cui è stata sottoposta la mamma. La donna è arrivata al pronto soccorso, dopo aver portato a termine la gravidanza. Al via gli accertamenti da parte dei sanitari: "Lavoriamo per identificare le cause del decesso".