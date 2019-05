Siamo stati al Mi Store del Sud Italia di Catania | ecco prodotti e struttura

Novara - bimbo di 20 mesi ucciso : genitori arrestati/ Procuratrice "Siamo sconvolti" : Novara, bimbo di 20 mesi ucciso dai genitori: arrestati entrambi. La Procuratrice dopo aver visto le immagini "Siamo sconvolti"

M5s - Di Maio : “Unico nostro alleato è il contratto di governo. Ora basta schiaffi - Siamo stati troppo buoni” : “Il nostro unico alleato a governo è il contratto di governo, in cui ci sono temi per cui voi ci avete votato alle elezioni politiche del 4 marzo”. Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità a Roma. “Qualcuno dice: ‘vi siete alleati dopo le elezioni del 4 marzo’, io – ha aggiunto Di Maio – sarò sempre ...

Siria - Stati Uniti : “Il regime di Assad ha usato di nuovo armi chimiche. Siamo pronti a rispondere in modo rapido” : Gli Stati Uniti sono pronti a riaccendere lo scontro in Siria con il regime di Bashar al-Assad, accusato di aver usato di nuovo armi chimiche. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, ha detto che se i sospetti venissero confermati, gli “Stati Uniti ed i loro alleati risponderanno in modo rapido e appropriato”. Gli analisti statunitensi fanno riferimento a “un presunto attacco il 19 maggio” con gas cloro. ...

Non Siamo stati pagati! Il finto Matrimonio Pamela Prati - catering da 17mila euro : Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce arricchendosi di nuovi dettagli e retroscena. L’ultimo riguarda il catering da 17mila euro che non sarebbe mai stato pagato. A svelarlo Pasquale Mazzei, socio della Roland’s Social & Business catering, un’azienda specializzata in catering contattata dalla Prati e dalle due agenti. Secondo quanto svelato dal settimanale Oggi, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, avrebbero preso accordi ...

Come capire se Siamo stati spiati attraverso Whatsapp : Whatsapp invita con urgenza i suoi utenti ad aggiornare l'app di messaggistica istantanea, dopo aver scoperto che una falla nei suoi sistemi è stata usata per condurre delle operazioni di spionaggio. Responsabile ne sarebbe la società israeliana Nso Group, sotto accusa per aver fornito software di spionaggio a governi illiberali che l'hanno utilizzato per monitorare i telefoni di attivisti per i diritti umani. Secondo quanto riportato dal ...

“Siamo stati evacuati!” : 550 persone lasciano un edificio in 6 minuti per quella che sembra una fuga di gas. Ma la verità è un’altra : Attualità C’è il durian a bordo dell’aereo: i passeggeri si rifiutano di partire di F. Q. L’allarme lanciato giovedì scorso dalla biblioteca dell’Università di Canberra, capitale dell’Australia, sembrava di quelli molto pericolosi. “Siamo stati evacuati! Pubblicheremo un aggiornamento quando gli studenti ...

Europee - Carlo Calenda (Pd) : “Siamo stati arroganti e abbiamo pagato il conto” : L'autocritica dell'esponente dem, Carlo Calenda, ospite questa sera di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', e candidato Pd alle Europee: "Quando il Paese aveva appena cominciato a migliorare abbiamo iniziato a raccontare che il Paese era a posto. Che avevamo risolto i problemi, siamo stati arroganti e per questa arroganza abbiamo pagato il conto".Continua a leggere

Siamo stati alla conferenza stampa dei terrapiattisti a Palermo : “La scoperta della forma delle terra è solo l'inizio. Da lì capiremo che tutto il resto è una grande mistificazione, a cominciare dalla storia dell'umanità scritta dai poteri forti”. Nonostante i toni beffardi dei giornalisti, i relatori del convegno che si terrà domani a Palermo con lo scopo principale di dimostrare che la terra è piatta, non sembrano badarci. E con tono pacato rispondono con calma nel corso di una conferenza ...

Playoff NBA - Steve Kerr cita Jurgen Klopp : 'Siamo stati dei f...i giganti' : Una delle più importanti della storia di quello sport. E dopo la partita il loro allenatore, Jurgen Klopp, ha sottolineato come i ragazzini di Liverpool, i tifosi più giovani della squadra ...

Pamela Prati - la denuncia degli organizzatori della cerimonia : 'Non Siamo stati pagati' : Da pochissime ore, sul settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, sono apparsi degli articoli molto interessanti inerenti le nozze saltate di Pamela Prati. Il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare in data odierna ma, per apparenti problemi di salute della showgirl, la cerimonia è stata rinviata a data da destinarsi. Nel tentativo di indagare molto più a fondo, i giornalisti di Chi sono andati ad intervistare alcuni organizzatori ...

Ciao Darwin - Paolo Bonolis sull’incidente : «Sin dall’inizio Siamo sempre stati vicini al concorrente. Seguite le notizie ufficiali» : Paolo Bonolis Come avevamo anticipato nelle scorse ore, la settima puntata di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate ha avuto un’introduzione diversa dal solito: Paolo Bonolis, con tono serio (e a tratti polemico), ha chiarito la sua posizione sull’incidente occorso al signor Gabriele, il concorrente che si è infortunato nella prova del Genodrome – rischiando addirittura la paralisi – durante la registrazione della sfida ...

Barbara Palombelli confessa : 'Serena al Gf? Rutelli era contrario - Siamo stati aiutati dallo psichiatra' : Barbara Palombelli è stata ospite nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La conduttrice di Forum ha parlato della partecipazione di sua figlia Serena al Grande Fratello 16,...

Grande Fratello VIP 4 - nel cast il Divino Otelma? "Siamo stati chiamati dalla produzione" : Mentre la versione NIP è in corso, via ai preparativi per la quarta edizione del Grande Fratello VIP che - salvo cambiamenti - dovrebbe tornare a settembre sugli schermi di Canale 5. La produzione del reality show ha già iniziato la caccia ai volti che potrebbero entrare nella rosa dei concorrenti.Tra di loro secondo quanto rivelato da BitchyF, ci potrebbe essere anche il Divino Otelma. Già qualche tempo fa allo stesso sito dichiarò: "Già ...