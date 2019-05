Si chiude un’epoca | la Roma saluta De Rossi | col Parma l’ultima presenza in giallorosso

romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2019)– Cala il sipario sulla serie A e sulla stagione della. Una stagione a lunghi sprazzi impervia, a tratti amara e catastrofica sta per mettere la parola fine ad un pezzo di storia giallorossa. Perché quella contro il, partita in programma alle 20.30 di quest’oggi, non sarà solo la fine del campionato, ma anche l’ultima partita per Daniele Deprima dire la sua squadra del cuore. E non poteva scegliere né gara né data più significativa per dare l’addio alla città che gli ha dato i natali, al club che lo ha visto crescere e ai tifosi che lo hanno potuto sostenere e incitare in ben 18 anni di onorato servizio: quelche nel 2001 volle dire certificazione di scudetto e quel 26 maggio che nel 2013, e forse tutt’ora, fa ancora venire i brividi sulla schiena di ogni tifosonista. Non poteva esserci contrapposizione più forte ...

NONAME11940860 : RT @LucaGUPalazzolo: A #Verissimo Pamela Prati ha confessato: Mark Caltagirone non esiste. Si chiude un'epoca. - LucaGUPalazzolo : A #Verissimo Pamela Prati ha confessato: Mark Caltagirone non esiste. Si chiude un'epoca. - torinoggi : Comunali a Cavour: si chiude un’epoca -