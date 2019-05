Seconda proiezione | Swg dà la Lega al 33% | confermato il sorpasso del Pd sul M5s 

agi

(Di lunedì 27 maggio 2019) Stando alladi Swg per La7 (copertura al 18%) lasale ancora e raggiunge alle Europee il 33,1%. Il Partito democratico è secondo al 21,7%, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 19%. Forza Italia è all'8,5% e Fratelli d'Italia al 6,3%. Ildel Pd sul M5S èanche dallaper Mediaset, che si posiziona dopo lache prende il 29,8%: sono le seconde proiezioni di Tecne per Matrix (Mediaset). AI cinquestelle il 19,6%, ai dem il 21,3%. A Forza Italia va il 9,1%, a Fdi il 5,8%.

