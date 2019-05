Sebastian Vettel F1 | GP Monaco 2019 | “Risultato ottimo per me e per il team | ma non siamo

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro a Montecarlo! Brutto errore con la Ferrari nelle prove libere : Incredibile errore di Sebastian Vettel durante le prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro in uscita dalla curva di Santa Devota, la prima dell’angusto circuito di Montecarlo: gravissimo errore del tedesco che ha perso praticamente tutto il turno e che ora è chiamato a una corsa contro il tempo per cercare di essere protagonista durante le qualifiche. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Fatichiamo troppo a trovare la finestra per le gomme - ma abbiamo ancora del tempo” : Sebastian Vettel ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco 2019 di F1, sebbene il suo distacco dalle due Mercedes che lo precedono sia molto elevato, 763 millesimi. Il weekend di Monte Carlo si preannunciava difficile già alla vigilia, visti i noti problemi nella capacità di generare grip nelle curve lente della SF-90, ma il quattro volte campione del mondo è riuscito ancora a estrarre il massimo possibile ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Le gomme sono molto - molto sensibili - ed estremamente difficili da capire” : Anche Sebastian Vettel ha parlato oggi, alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, al sito motorsport.com, lasciando un ricordo di Niki Lauda e poi analizzando la situazione in cui si presenta la Ferrari nel Principato, soffermandosi in particolar modo sulla gestione delle gomme nelle prime gare del Mondiale. Su Niki Lauda: “sono stato e sono un suo fan. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di poterlo conoscere, di parlargli, ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel in crisi totale. L’ordine di scuderia sancisce una svolta in casa Ferrari : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo reduci dall’ennesima disfatta. ...

VIDEO Sebastian Vettel-Valtteri Bottas - confronto nel terzo settore del GP Spagna : la Mercedes rifila mezzo secondo alla Ferrari! : La Ferrari è in grandissima difficoltà nel terzo settore del circuito di Barcellona, al Montmelò le Rosse pagano più di mezzo secondo di distacco dalla Mercedes soltanto nell’intermedio conclusivo e questo ha fatto la differenza nelle qualifiche del GP Spagna: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno soppiantato Sebastian Vettel e Charles Leclerc, prima fila per le Frecce d’Argento con un vantaggio imbarazzante sulle Rosse. Guardiamo ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Volevamo essere al livello delle Mercedes - siamo troppo indietro” : Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre la terza posizione nelle qualifiche del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Domani il tedesco scatterà dalla terza fila e proverà a ottenere un buon risultato al volante della Ferrari anche se è ben consapevole che difficilmente riuscirà a lottare per la vittoria con le inarrivabili Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il pilota teutonico era molto triste al termine del time ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Gli aggiornamenti funzionano - ma non sono sufficienti” : Non può essere contento Sebastian Vettel dopo il terzo posto in qualifica nel GP di Spagna 2019 di F1. A Barcellona, ancora una volta, le Ferrari sono rimaste molto distanti dalle Mercedes, nonostante il nuovo motore evoluto utilizzato in Catalogna. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato che gli aggiornamenti sulla SF90 funzionano, ma non abbastanza da contrastare le Frecce d’Argento. VIDEO Sebastian Vettel: “GLI ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Le novità sono positive - ma le Mercedes sono ancora davanti” : Sebastian Vettel non si può definire soddisfatto al termine delle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno ad oltre tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Perdiamo tempo nelle curve lente - stiamo lavorando tanto. Vediamo come va domani” : Sebastian Vettel non è riuscito a esaltarsi durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso il secondo turno a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas, pagando dazio dalle Mercedes sia sul giro secco che in simulazione di passo gara. Le Rosse sono in difficoltà nonostante i tanti aggiornamenti portati a Barcellona, il Cavallino Rampante soffre tantissimo nel terzo settore dove le ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Sebastian Vettel F1 - GP Spagna 2019 : “Siamo fiduciosi per i nuovi aggiornamenti - ma il tempo stringe e dobbiamo vincere” : Sebastian Vettel è apparso molto deciso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il portacolori della Ferrari è consapevole che la scuderia abbia portato per l’appuntamento catalano diverse novità importanti (a livello di motore e pacchetto aerodinamico) per tentare di interrompere il dominio delle Mercedes. Dopo quattro doppiette delle Frecce ...