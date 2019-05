Schiaffo a Trump | stop a costruzione muro con il Messico Il presidente Usa attacca il

ilfogliettone

(Di domenica 26 maggio 2019) Gli sforzi di Donaldper costruire ilcon ilsi scontrano con la giustizia americana. Un giudice della California ha bloccato il trasferimento di fondi dal Dipartimento della Difesa, autorizzato dalamericano sulla base della dichiarata emergenza nazionale. Risorse che dovevano essere usate per i lavori di. Per il tycoon si tratta di unopesante, che mostra le difficolta' dela mantenere una delle promesse chiave della sua campagna elettorale del 2016.Il giudice Haywood Gilliam, illustrando la sua decisione, ha criticato l'amministrazione per aver agito senza il consenso del Congresso, ignorando alcuni dei "principi della Repubblica" che prevedono la separazione dei poteri.si e' insomma spinto al di la' dei limiti previsti dalla costituzione per l'autorita' del. Dura la reazione delUsa....

