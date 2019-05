Scherma | Grand Prix Mosca 2019 | Martina Criscio sfiora il podio | altro successo di Sofya

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019)ilneldi sciabola a. La 25enne pugliese ha realizzato sulle pedane russe la migliore prestazione stagionale, ma non è bastata per chiudere tra le prime tre. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti all’ultima stoccata (15-14) dall’ungherese Liza Pusztai. In precedenzaaveva superato 15-14 la tedesca Anna Limbach, poi era riuscita a battere 15-12 la forte francese Cecilia Berder, testa di serie numero due del tabellone, e con lo stesso punteggio la sudcoreana Choi Sooyeon. Altra vittoria per la russaVelikaya, che domina la finale contro la cinese Shao Yaqi, imponendosi per 15-8. Per la campionessa europea in carica si tratta del secondoconsecutivo sia in questa gara (il quarto della carriera), che in stagione, dopo quello ottenuto a Tunisi ad inizio mese. Completano ill’altra atleta di casa Sofia Pozdniakova e ...

usatoscherma : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE: A MOSCA MARTINA CRISCIO SI FERMA AI PIEDI DEL PODIO - AndySportNews : RT @Federscherma: COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE: A MOSCA MARTINA CRISCIO SI FERMA AI PIEDI DEL PODIO - Federscherma : COPPA DEL MONDO - GRAND PRIX FIE - SCIABOLA FEMMINILE: A MOSCA MARTINA CRISCIO SI FERMA AI PIEDI DEL PODIO… -