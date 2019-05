Sarri Juventus | contatto diretto con la società | arriva la chiamata di Agnelli

juvedipendenza

(Di domenica 26 maggio 2019)– Lasi muove per il nuovo allenatore. Ultima gara in panchina oggi per Allegri, dopodiché inizierà una nuova era. Si parla tanto di Guardiola,, Pochettino e addirittura Mourinho o Inzaghi ma secondo i giornalisti italiani, un solo nome è in pole in questo momento:. Crescono le quotazioni di Maurizio, … More

tancredipalmeri : ESCLUSIVA: LA JUVENTUS HA RAGGIUNTO L’ACCORDO CON SARRI! GUARDIOLA HA DETTO NO PER LA TERZA VOLTA! I dettagli:… - SNAI_Official : Esclusiva: la Juventus ha raggiunto l'accordo con Sarri, diventerà il nuovo allenatore. Guardiola ha detto no. Ecco… - pisto_gol : Quello che molti non hanno ancora capito è che M.Sarri alla Juventus sarebbe la più grande sconfitta di Allegri e l… -