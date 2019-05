Sarah Felberbaum | moglie De Rossi Negli Usa per lei? Daniele può fare quel che vuole

Daniele De Rossi - messaggi d'amore a Sarah Felberbaum : In attesa di tornare in campo e di capire il proprio futuro, vista la scadenza del contratto da giocatore con la Roma e l'ipotesi di abbandonare gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da allenatore, Daniele De Rossi si è guadagnato il titolo di 'romanticone' del giorno grazie ad un semplice messaggio Whatsapp.Sarah Felberbaum, sua seconda moglie dal 2015, ha infatti pubblicato un tenerissimo screenshot del proprio smartphone, in ...