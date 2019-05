Rugby | Serie A femminile 2019 | la finale sarà tra Valsugana e Villorba

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : Nuova Zelanda vincente e qualificata alle Olimpiadi con gli USA : Conclusa a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vince la Nuova Zelanda, che si qualifica ai Giochi con gli USA, mentre fanno un passo decisivo in quest’ottica anche Canada ed Australia, ad una manciata di punti dal pass a Cinque Cerchi. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 21-17 Finale 3° ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : Villorba-CUS Pavia 71-0. Delineata la griglia dei play-off scudetto : Completata la stagione regolare della Serie A di Rugby femminile: oggi si è infatti disputato il recupero della 17ma giornata tra Villorba e CUS Pavia, vinto dalle padrone di casa per 71-0. Con questo risultato il Villorba sale al secondo posto nel Girone 1 e possono così essere definiti gli accoppiamenti per i play-off. Nei barrage della prossima settimana (19 maggio) le sfide saranno Iniziative Villorba-Rugby Bologna 1928 e CUS Ferrara-Rugby ...

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby - Top12 2019 : Lazio-Verona 16-14. Capitolini salvi - retrocessi in Serie A i veneti : La gioia dei Capitolini, la delusione dei veneti: è questa l’istantanea che resta al termine dello spareggio retrocessione del Top 12 di Rugby nel quale la Lazio ha battuto sul neutro di Padova il Verona per 16-14 dopo un incontro tiratissimo e deciso nei minuti finali da un piazzato di Bonifazi. Si concretizza così l’incredibile rimonta dei laziali, che parevano spacciati a poche giornate dal termine del campionato e, nonostante una ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche della diciottesima ed ultima giornata della regular season : diciottesima ed ultima giornata per quanto riguarda la regular season della Serie A di Rugby femminile 2019: andiamo a rivivere i risultati odierni e le classifiche finali, in attesa dei play-off. GIRONE 1 domenica, 05 maggio 2019 12:30 Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova 0 : 104 Arbitro: Chiara Catagini 13:30 Rugby Monza 1949 – Rugby Riviera 1975 41 : 5 Arbitro: Chiara Perata (SV) 15:30 Rugby ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : vince il Canada - in testa sempre la Nuova Zelanda : Conclusa a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. vince il Canada, che va al secondo posto in classifica scavalcando gli USA. In testa sempre la Nuova Zelanda, resiste al quarto posto l’Australia, davanti alla Francia. Finalissima Canada-Inghilterra 7-5 Finale 3° posto USA-Francia ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : completata la fase a gironi. Francia - Canada ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della sedicesima giornata. Capitolina già in semifinale : Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, che rilascia il primo verdetto: nel Girone 2 la Capitolina conquista aritmeticamente il primato e l’accesso diretto alle semifinali scudetto, inanellando la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo. Nel big match del Girone 1 il Valsugana passa per 0-15 in casa del Colorno. Girone 1 risultati Verona Rugby – Benetton Treviso 0 – 86 Iniziative – ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : vince il Sudafrica - ma USA e Fiji vedono le Olimpiadi : Si è appena conclusa a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per il Sudafrica che rafforza il quarto posto in classifica generale, distanziando l’Inghilterra. Olimpiadi ad un passo per USA e Fiji. Finalissima Sudafrica-Fiji 20-19 Finale 3° posto USA-Inghilterra 7-28 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Singapore 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Australia - USA e Nuova Zelanda : Scattata a Singapore, l’ottava tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. completata la fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 04:00 Finale Nuova Zelanda 7s 43 26 17 Giappone 7s 0 0 0 04:22 Finale Samoa 7s 40 21 19 Spagna ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della quindicesima giornata. Vittorie per tutte le principali favorite per la post season : Va in archivio la quindicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, con le nette Vittorie nel Girone 1 di Villorba e Valsugana, mentre Colorno soffre ma trova il bonus offensivo a Torino. Vittorie anche per Benetton Treviso e Milano. Nel Girone 2, dove riposava la capolista Capitolina, cade il Ferrara, sconfitto dalle Donne Etrusche, mentre il Bologna passa nettamente a Pisa.Successi anche per Belve Neroverdi e Montevirginio. Girone ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : vincono le Fiji - USA sempre in testa alla classifica : Si è appena conclusa a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che superano la Francia, terzi gli USA, sempre in testa alla graduatoria, mentre terminano giù dal podio le Samoa. Finalissima Fiji-Francia 21-7 Finale 3° posto USA-Samoa 22-10 Finale 5° posto Argentina-Nuova Zelanda ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Francia - Fiji ed Inghilterra : Nella notte italiana è scattata a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 11:42 Finale Samoa 7s 17 7 10 Scozia 7s 7 7 0 12:06 Finale Sudafrica 7s 22 5 17 Giappone ...

