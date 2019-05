Roma | turista americano entra nella Fontana di Trevi | multa di 450 euro

Internazionali d’Italia – Halep turista prima dell’esordio : “Roma meravigliosa da vedere - voglio vincere questo torneo” : Simona Halep ha recuperato un po’ di energie rilassandosi per le strade di Roma: la tennista romena si è detta pronta all’esordio e a far bene sulla terra rossa del Foro Italico turista per le strade di Roma prima dell’esordio, Simona Halep si è rilassata ammirando le bellezze della Capitale in attesa del suo match contro Marketa Vondrousova. La tennista romena ha recuperato le energie e si è detta pronta a far bene e ...