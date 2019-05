Roma | l’Olimpico omaggia Ranieri con striscioni e cori | il tecnico si commuove FOTO ...

Domenica l’ultima partita di De Rossi con la Roma : in 63mila all’Olimpico : Grande festa Domenica allo Stadio Olimpico di Roma: in 63mila sugli spalti per l’ultima partita in giallorosso di De Rossi Diciott’anni di Roma. E gli ultimi novanta minuti di un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e la fascia al braccio e sarà una festa, anche se dal sapore più amaro che dolce. ...

Roma - tensioni fuori dall’Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Cariche e auto della municipale in fiamme : Scontri fuori dello stadio Olimpico tra tifosi laziali e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta. Le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e l’idrante per disperdere un centinaio di ultras che cercavano lo scontro con i bergamaschi. Nel corso dei disordini è stata data alle fiamme una macchina della Polizia municipale prima che fosse ripristinato l’ordine. ...

Probabili formazioni 36 Giornata : All'Olimpico di scena Roma-Juventus : Probabili formazioni 36 Giornata – Nemmeno il tempo di archiviare la settimana che ha deciso le finaliste della Champions League e dell'Europa League ed è già tempo di pensare alla Giornata numero 36 della Serie A Tim 2018-2019. Si parte sabato 11 maggio alle 15.00 con il match decisivo per la Champions League Atalanta-Genoa, i

Roma-Cagliari - formazioni ufficiali e ultime dall'Olimpico : ROMA CAGLIARI, formazioni e ultime – Con i recenti risultati positivi la Roma è rientrata in piena corsa per un posto Champions. Un quadro praticamente impensabile quasi un mese fa, quando i giallorossi alla terza uscita di Ranieri incassavano 4 gol dal Napoli in casa finendo fuori anche dalla zona Europa League. Quella sconfitta così

Roma-Udinese - formazioni ufficiali e ultime dall'Olimpico : ROMA UDINESE – Da una parte per continuare una rincorsa alla Champions che, nonostante tutto, è ancora viva. Dall'altra per proseguire una fuga dalle zone basse della classifica, per non rimanere nuovamente coinvolti nella bagarre salvezza. Roma-Udinese, valida per il 32esimo turno di campionato, mette in palio punti importanti, fondamentali per gli obiettivi delle due

Roma-Fiorentina 2-2 - all’Olimpico un pareggio inutile : Roma e Fiorentina pareggiano per 2-2 nel turno infrasettimanale della 30 di campionato, centrando un punto a testa che serve a poco per la corsa europea di entrambe. Di Pezzella e Gerson i gol viola, di Zaniolo e Perotti le firme capitoline. Come successo spesso in questa stagione, i giallorossi partono intimoriti e senza verve, tant'e' che Benassi rischia subito di portare avanti i Viola al 4' con una bella girata che Mirante alza in corner. Al ...

La Roma continua ad affondare : 4-1 del Napoli all’Olimpico : La gara contro il Napoli è stata solo l’ultima puntata (ne mancano ancora 9 alla fine) di questa pessima stagione Romanista. I giallorossi, complici le vittorie di Atalanta e Lazio, sono scivolati al settimo posto in classifica e ad oggi sarebbero fuori da tutto. La gara contro i partenopei è stata un’autentica agonia. Dall’inizio alla fine. E neanche l’immeritato pareggio con il quale si è chiuso il primo tempo ha dato ...

Roma Napoli 1-4 diretta LIVE dall'Olimpico : Triplice fischio : 92′ Finisce Roma-Napoli, netta vittoria dei partenopei. Giallorossi mai in partita 90′ Saranno due i minuti di recupero 87′ Dzeko si libera al limite e tira, palla alta sopra la traversa 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Under ed esce Perotti 81′ SOSTITUZIONE Roma entra Kluivert ed esce De Rossi 80′ GOL DEL Napoli 1-4, YOUNES. Azione

Roma Napoli diretta LIVE dall'Olimpico : Verdi segna l'1-3 : 58′ SOSTITUZIONE Napoli, esce Mertens ed entra Ounas 54′ GOL DEL Napoli, Verdi 1-3. Ancora una ripartenza mortifera di Callejon, palla a Verdi che fa secco Olsen 50′ Occasione per Milik che vola verso Olsen, ma Fazio all'ultimo istante lo contrae in angolo 49′ GOL DEL Napoli, 1-2 Mertens, il belga tira, Manolas ribatte, cross